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В Україні заборонили популярні пробіотики

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В Україні заборонили ліки "Ентерожеміна"
В Україні заборонили ліки "Ентерожеміна" / huffingtonpost.com

В Україні встановили постійну заборону на застосування та реалізацію лікарського засобу "Ентерожеміна".

Таке рішення Держава служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками затвердила у п’ятницю, 15 червня.

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Мова йде про ліки "Ентерожерміна", капсули № 12, виробництва "Санофі С.п.A.", Італія,

Заборону встановили на підставі надходження інформації ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" щодо добровільного відкликання серій 2043, 2046, 2063, 2072, 3055, 3056, 2053, 3047, 2036, 2037, 3028, 3033, 3037, 3042, 3046.

До слова, Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію лікарського засобу "Гідроксипрогестерону капронат".

Що таке пробіотики? Це спеціальні препарати для лікування дисбактеріозу кишечника, нормалізації його мікрофлори. Вони містять корисні мікроорганізми, що позитивно впливають на здоров’я людини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

Теги: Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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