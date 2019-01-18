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      В Україні заборонили популярний фізрозчин

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      В Україні заборонили серію розчину для інфузій "Натрію хлорид"
      В Україні заборонили серію розчину для інфузій "Натрію хлорид" / Фото з вільних джерел

      Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками у четвер, 17 січня, тимчасово заборонила реалізацію та застосування одну серію розчину для інфузій (вливання) "Натрію хлорид".

      Про це пише Держлікслужба.

      Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

      Мова йде про препарат "Натрію Хлорид", розчин для інфузій, 9 мг/мл по 400 мл у пляшках серії АА9638/1-1. Виробником ліків є ТОВ "Юрія-Фарм", Україна.

      Заборону встановили через випадки непередбачених побічних реакцій при застосуванні серії АА9638/1-1.

      В Україні заборонили серію розчину для інфузій
      В Україні заборонили серію розчину для інфузій "Натрію хлорид"

      Препарат "Натрію Хлорид" застосовують для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів. Можна застосовувати місцево для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Ліки Лікування
      Джерело: 24 Канал
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