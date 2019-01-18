В Україні заборонили популярний фізрозчин

Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками у четвер, 17 січня, тимчасово заборонила реалізацію та застосування одну серію розчину для інфузій (вливання) "Натрію хлорид".

Про це пише Держлікслужба.

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Мова йде про препарат "Натрію Хлорид", розчин для інфузій, 9 мг/мл по 400 мл у пляшках серії АА9638/1-1. Виробником ліків є ТОВ "Юрія-Фарм", Україна.

Заборону встановили через випадки непередбачених побічних реакцій при застосуванні серії АА9638/1-1.



В Україні заборонили серію розчину для інфузій "Натрію хлорид"

Препарат "Натрію Хлорид" застосовують для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів. Можна застосовувати місцево для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.

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