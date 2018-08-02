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В Україні заборонили розчин для ін’єкцій

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В Україні заборонили "Розчин Рінгера"
В Україні заборонили "Розчин Рінгера" / tengrinews.kz

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила розчин для вливання (інфузії) лікарського засобу.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Мова йде про розчин для інфузій по 400 мл "Розчин Рінгера" серії АМ 248/1-1. Ліки виготовляє ТОВ "Юрія-Фарм", Україна.

Тимчасову заборону встановили у четвер, 2 серпня, через випадок непередбаченої побічної реакції при застосуванні препарату вказаної серії.

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Розчин Рінгера"

"Розчин Рінгера" призначають при блюванні, масивних крововтратах, шоці, великих опіках, тяжкому перебігу після операційного періоду та отруєннях.

Нагадаємо, що 26 липня в Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію порошку для лікування епілепсій "Фенобарбітал".

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Теги: Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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