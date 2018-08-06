В Україні заборонили розчин для ін’єкцій

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово встановила заборону на реалізацію та застосування розчин для вливання (інфузії) лікарського засобу.

Про це інформує Держлікслужба. Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні Мова йде про розчин для ін'єкцій "Артифрин-Здоров'я Форте" серії 0010218. Заборону встановили через летальний випадок при застосуванні лікарського препарату. Під постійну заборону також попав розчин для зовнішнього застосування "Етанол 70". Раніше він був під тимчасовою забороною, яку наклали через фальсифікацію виробника ПП "Кілафф". Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.