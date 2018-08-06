11:12
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Медицина
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

В Україні заборонили розчин для ін’єкцій

1944 Читать новость на русском
В Україні заборонили розчин для ін’єкцій "Артифрин-Здоров'я Форте"
В Україні заборонили розчин для ін’єкцій "Артифрин-Здоров'я Форте" / whatdoesado.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово встановила заборону на реалізацію та застосування розчин для вливання (інфузії) лікарського засобу.

Про це інформує Держлікслужба.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

 

Мова йде про розчин для ін'єкцій "Артифрин-Здоров'я Форте" серії 0010218. Заборону встановили через летальний випадок при застосуванні лікарського препарату.

Під постійну заборону також попав розчин для зовнішнього застосування "Етанол 70". Раніше він був під тимчасовою забороною, яку наклали через фальсифікацію виробника ПП "Кілафф".

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
сьогодні, 08:45 Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
Ольга Черненко
Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
сьогодні, 08:01 Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
Анатолій Яворський
Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
5 серпня, 21:00 Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
Олександра Устінова
Найсмішніші меми тижня: книжкова полиця Порошенка та новий танець російської пропагандистки
5 серпня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: книжкова полиця Порошенка та новий танець російської пропагандистки
Жорстоке побиття школярки однолітками та масове отруєння шаурмою – топ-5 відео тижня
5 серпня, 19:30 Жорстоке побиття школярки однолітками та масове отруєння шаурмою – топ-5 відео тижня
Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
 3 серпня , 15:29
Популярного діагнозу не існує, – Супрун розвінчала ще один міф
 10 травня , 09:32
В Україні заборонили антибіотик з широким спектром дії
 5 липня , 13:15
Вчені розповіли, як сивина пов'язана з імунітетом людини
 9 травня , 15:23
Вчені відкрили небезпечний штам палички, яки викликає галюцинації і слабоумство
 30 травня , 19:31
За тиждень на кір захворіли майже тисяча осіб, – МОЗ
 1 серпня , 10:36
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук