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      В Україні заборонили ще три препарати від високого тиску через речовину, яка викликає рак

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      В Україні заборонили "Валсартан" – ліки від високого тиску
      В Україні заборонили "Валсартан" – ліки від високого тиску / pozvonochnik.guru

      В Україні наклали постійну заборону на застосування і реалізацію лікарських засобів "Валсартан", "Ванатекс", "Ванатекс Комбі", "Тіара Тріо", для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності.

      Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в період від 5 до 10 грудня.

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      Всі ці препарти містять діючу речовину валсартан, в якій є домішка N-nitrosodiethylamine (NDEA) у концентрації, що перевищує граничну величину. Ця домішка може бути бути канцерогенною (викликає рак) для людини.

      Саме тому Держлікслужба постановила вилучити всі серії цих припартів:

      Порошок "Валсартан" виробництва "Майлан Лабораторіз Лімітед", Індія. 

      Валсартан
      В Україні заборонили "Валсартан"

      Таблетки "Ванатекс" та "Ванатекс Комбі" виробництва Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С. А., Польща.

      Таблетки "Тіара Тріо" виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна.

      Раніше Здоров'я 24 писало, що через речовину валсартан заборонили таблетки "Візар А" виробництва "ПЛІВА Хрватска д.о.о.", Хорватія.

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      Теги: Медицина Здоров'я Ліки Онкозахворювання Серцево-судинні захворювання
      Джерело: Здоров'я 24
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