В Україні затримано десятки людей через заборонену символіку

В Україні затримано та складено протоколи на 10 людей за використання і виготовлення забороненої символіки, ще 14 осіб очікують рішення щодо складення адмінпротоколів.

Про це на брифінгу розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

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Міністр зазначив, що затримання за використовування забороненої комуністичної тоталітарної символіки, крім Києва, відбулися також у Запоріжжі, Полтавській і Харківській областях.

Також Яровий повідомив, що затримано керівника ГО "Січ".

"Там є адмінпорушення, він зламав турнікет", - повідомив заступник глави МВС.

Нагадаємо, поліція затримала матір загиблої колишньої народної депутатки від "Партії регіонів" Ірини Бережної Олену Бережну під час акції "Безсмертний полк", що проходила у Києві. На одязі Бережної під час затримання була заборонена українським законодавством георгіївська стрічка, яку використовують прихильники окупаційних військ Росії на Донбасі.

У травні 2017 року Верховна Рада України схвалила закон, який передбачає штраф за виготовлення та пропагандистське використання "георгіївських стрічок".