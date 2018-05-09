21:05
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Україні затримано десятки людей через заборонену символіку

476 Читать новость на русском
В Україні затримано десятки людей через заборонену символіку
В Україні затримано десятки людей через заборонену символіку / Фото з відкритих джерел

В Україні затримано та складено протоколи на 10 людей за використання і виготовлення забороненої символіки, ще 14 осіб очікують рішення щодо складення адмінпротоколів.

Про це на брифінгу розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Читайте також: У Львові чоловік прийшов на урочистості до 9 травня у футболці з написом "СССР"

Міністр зазначив, що затримання за використовування забороненої комуністичної тоталітарної символіки, крім Києва, відбулися також у Запоріжжі, Полтавській і Харківській областях.

Також Яровий повідомив, що затримано керівника ГО "Січ".

"Там є адмінпорушення, він зламав турнікет", - повідомив заступник глави МВС.

Нагадаємо, поліція затримала матір загиблої колишньої народної депутатки від "Партії регіонів" Ірини Бережної Олену Бережну під час акції "Безсмертний полк", що проходила у Києві. На одязі Бережної під час затримання була заборонена українським законодавством георгіївська стрічка, яку використовують прихильники окупаційних військ Росії на Донбасі.

У травні 2017 року Верховна Рада України схвалила закон, який передбачає штраф за виготовлення та пропагандистське використання "георгіївських стрічок".

Теги: Новини Києва Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 209
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 397
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2066
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1227
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 489
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук