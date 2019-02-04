14:32
4 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      В Україні збільшили кількість безкоштовних ліків: список

      297 Читать новость на русском
      В Україні збільшили кількість безкоштовних препаратів у рамках програми "Доступні ліки"
      В Україні збільшили кількість безкоштовних препаратів у рамках програми "Доступні ліки" / Фото з вільних джерел

      Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий перелік препаратів за програмою "Доступні ліки". Загалом до списку увійшли 258 препаратів.

      Для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми пацієнти зможуть отримати 64 безоплатних препаратів.

      Читайте також: Як повернути ліки в аптеку: інструкція МОЗ

      Найдешевший препарат, що на 100% відшкодовує держава, коштує 4,76 гривні, найдорожчий – 898,22 гривні.

      Після перегляду переліку препаратів виробники знизили ціни на 37 препаратів, найбільше зниження ціни на ліки сягнуло 45%. На наступні півроку фармвиробники гарантують 39 мільйонів упаковок препаратів для пацієнтів, 16 мільйонів упаковок пацієнти зможуть отримати безоплатно.Програма

      Програма "Доступні ліки": список препаратів

      Програма
      Програма "Доступні ліки": список препаратів

      Програма
      Програма "Доступні ліки": список препаратів

      Програма
      Програма "Доступні ліки": список препаратів

      Програма
      Програма "Доступні ліки": список препаратів

       
      Програма "Доступні ліки" – що це?
      Це програма, яка працює з квітня 2017 року. Її мета – забезпечити громадян України необхідними ліками. За рецептом лікаря вони можуть отримати безкоштовно або з доплатою медичні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми.

      З початку функціонування програми пацієнти з вищеперерахованими хворобами отримали ліки за понад 32 мільйонами рецептів на суму понад 1,6 мільярда гривень.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Ліки Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
      сьогодні , 14:00 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
      Олександр Бевза 413
      Як Росія впливатиме на вибори в Україні та як протидіяти цьому впливу
      сьогодні , 13:30 Як Росія впливатиме на вибори в Україні та як протидіяти цьому впливу
      257
      Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      сьогодні , 11:00 Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      757
      Круто: Маска вразила витівка українських журналістів
      сьогодні , 13:11 Круто: Маска вразила витівка українських журналістів
      1418
      Одіозні судді Януковича вимагають багатомільйонні компенсації: відомо причину
      сьогодні , 13:00 Одіозні судді Януковича вимагають багатомільйонні компенсації: відомо причину
      Єгор Соболєв 469
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня 2018 , 19:30
      Дивуються, що не помітили раніше: вчені зробили неочікуване відкриття в анатомії людини
       22 січня , 18:37
      Скільки аналізів українці можуть здати безкоштовно
       18 грудня 2018 , 15:20
      Нейромережа передбачила ріст і розвиток людини по ДНК
       10 жовтня 2018 , 11:58
      В Англії вперше застосували інноваційний метод лікування раку
       31 січня , 19:28
      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
      20 грудня 2018 , 20:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук