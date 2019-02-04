В Україні збільшили кількість безкоштовних ліків: список
Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий перелік препаратів за програмою "Доступні ліки". Загалом до списку увійшли 258 препаратів.
Для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми пацієнти зможуть отримати 64 безоплатних препаратів.
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Найдешевший препарат, що на 100% відшкодовує держава, коштує 4,76 гривні, найдорожчий – 898,22 гривні.
Після перегляду переліку препаратів виробники знизили ціни на 37 препаратів, найбільше зниження ціни на ліки сягнуло 45%. На наступні півроку фармвиробники гарантують 39 мільйонів упаковок препаратів для пацієнтів, 16 мільйонів упаковок пацієнти зможуть отримати безоплатно.
Програма "Доступні ліки": список препаратів
Програма "Доступні ліки": список препаратів
Програма "Доступні ліки": список препаратів
Програма "Доступні ліки": список препаратів
Програма "Доступні ліки": список препаратів
З початку функціонування програми пацієнти з вищеперерахованими хворобами отримали ліки за понад 32 мільйонами рецептів на суму понад 1,6 мільярда гривень.
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