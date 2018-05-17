В Україні знову заборонили вакцину проти гепатиту B

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вкотре заборонила вакцину "Еувакс В".

Про це інформує прес-служба відомства, яка опублікувала відповідне розпорядження щодо цього препарату.

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Держслужба наклала тимчасову заборону на використання вакцини з Кореї "Еувакс В" для профілактики гепатиту B. Все тому, що внаслідок застосування препарату померла одна людина.

До слова, вакцину неодноразово забороняли, проте таку заборону скасовували.

Крім того, нещодавно під заборону потрапив розчин для ін'єкцій "Но-Х-ша", а також заборонили антибіотик "Ауроксон". У "чорний список" потрапив протипухлинний засіб OPDIVO.