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В Україні знову заборонили вакцину проти гепатиту B

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В Україні заборонили вакцину
В Україні заборонили вакцину "Еувакс В" / Фото з вільних джерел

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вкотре заборонила вакцину "Еувакс В".

Про це інформує прес-служба відомства, яка опублікувала відповідне розпорядження щодо цього препарату.

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Держслужба наклала тимчасову заборону на використання вакцини з Кореї "Еувакс В" для профілактики гепатиту B. Все тому, що внаслідок застосування препарату померла одна людина.

До слова, вакцину неодноразово забороняли, проте таку заборону скасовували.

Крім того, нещодавно під заборону потрапив розчин для ін'єкцій "Но-Х-ша", а також заборонили антибіотик "Ауроксон". У "чорний список" потрапив протипухлинний засіб OPDIVO

Теги: Медицина Здорове життя Здоров'я Лікування Ліки Вакцина
Джерело: 24 Канал
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