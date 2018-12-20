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      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей

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      Діти зможуть вчитися у лікарнях
      Діти зможуть вчитися у лікарнях / uk.etcetera.media

      В Україні з 2019 року діти, які тривалий час перебувають на стаціонарному лікуванні, зможуть вчитися за шкільною програмою в лікарнях.

      Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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      Наразі це стосується обласних лікарень, але до цієї програми зможуть долучитися також і районні медзаклади. Відповідне положення розробили міністерства охорони здоров’я та освіти.

       
      Уляна Супрун
      “Головні умови – бажання дитини вчитися, згода батьків і дозвіл від лікаря. Для того, щоб почати навчання, батьки або законні представники дитини повинні написати заяву”.

      За її словами, заняття та їхня тривалість будуть сплановані в залежності від стану здоров’я дитини і рекомендацій лікаря. Уроки будуть йти за шкільною програмою, учні отримуватимуть оцінки і складатимуть атестацію.

      Навчання буде добровільним
      Навчання у лікарнях буде добровільним

      Вона додала, що керівництво медзакладу має забезпечити приміщення для класної кімнати, створити належні умови для занять і визначити координатора навчального процесу.

       
      Уляна Супрун
      “Контролем якості освіти буде займатися директор відповідної школи. Директор буде визначати координатора навчального процесу від школи. Він стежитиме за наявністю підручників, освітніх ресурсів і сервісів, розкладом занять тощо”.

      Супрун наголосила, що це лише пропозиція, а не прямий обов’язок для кожної хворої дитини. Всі випадки батьки і лікарі повинні розглядати індивідуально. 

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      Теги: Здоров'я Медицина Уляна Супрун Лікування Освіта
      Джерело: Здоров'я 24
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