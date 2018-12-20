В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
В Україні з 2019 року діти, які тривалий час перебувають на стаціонарному лікуванні, зможуть вчитися за шкільною програмою в лікарнях.
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
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Наразі це стосується обласних лікарень, але до цієї програми зможуть долучитися також і районні медзаклади. Відповідне положення розробили міністерства охорони здоров’я та освіти.
За її словами, заняття та їхня тривалість будуть сплановані в залежності від стану здоров’я дитини і рекомендацій лікаря. Уроки будуть йти за шкільною програмою, учні отримуватимуть оцінки і складатимуть атестацію.
Навчання у лікарнях буде добровільним
Вона додала, що керівництво медзакладу має забезпечити приміщення для класної кімнати, створити належні умови для занять і визначити координатора навчального процесу.
Супрун наголосила, що це лише пропозиція, а не прямий обов’язок для кожної хворої дитини. Всі випадки батьки і лікарі повинні розглядати індивідуально.
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