В українських лікарнях створять умови для навчання дітей

В Україні з 2019 року діти, які тривалий час перебувають на стаціонарному лікуванні, зможуть вчитися за шкільною програмою в лікарнях.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Читайте також: Медична реформа: як змінилася сфера охорони здоров'я за рік

Наразі це стосується обласних лікарень, але до цієї програми зможуть долучитися також і районні медзаклади. Відповідне положення розробили міністерства охорони здоров’я та освіти.

Уляна Супрун “Головні умови – бажання дитини вчитися, згода батьків і дозвіл від лікаря. Для того, щоб почати навчання, батьки або законні представники дитини повинні написати заяву”.

За її словами, заняття та їхня тривалість будуть сплановані в залежності від стану здоров’я дитини і рекомендацій лікаря. Уроки будуть йти за шкільною програмою, учні отримуватимуть оцінки і складатимуть атестацію.



Навчання у лікарнях буде добровільним

Вона додала, що керівництво медзакладу має забезпечити приміщення для класної кімнати, створити належні умови для занять і визначити координатора навчального процесу.

Уляна Супрун “Контролем якості освіти буде займатися директор відповідної школи. Директор буде визначати координатора навчального процесу від школи. Він стежитиме за наявністю підручників, освітніх ресурсів і сервісів, розкладом занять тощо”.

Супрун наголосила, що це лише пропозиція, а не прямий обов’язок для кожної хворої дитини. Всі випадки батьки і лікарі повинні розглядати індивідуально.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.