В українській Прем'єр-лізі з футболу з'явиться "Золотий матч"

У сезоні-2018/19 українська Прем'єр-ліга регламентувала можливість проведення "Золотого матчу".

Якщо обидві команди, які посіли перше місце, мають в активі однакову кількість очок, то їх місце в таблиці визначається за кількістю набраних очок в особистому протистоянні команд, пише офіційний сайт УПЛ.

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Потім буде рахуватися різниця м'ячів в очних дуелях. Якщо і тут рівність, то далі будуть дивитися на більшу кількість забитих м'ячів в особистих зустрічах. І тільки якщо навіть з цього компоненту не буде виявлено найсильнішого, між командами буде проведено "Золотий матч".

Рішення про місце проведення "Золотого матчу" буде визначатися керівництвом УПЛ. Команду-господаря матчу обиратимуть шляхом жеребкування.

Нагадаємо, що "Золотий матч" вже проводився в УПЛ. Переможець чемпіонату України в "Золотому матчі" був визначений в сезоні-2005/06. Тоді матч відбувся в Кривому Розі, а "Шахтар" в додатковий час обіграв "Динамо" з рахунком 2:1.

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