В українського боксера Берінчика помер новонароджений син
В родині чемпіона WBO Oriental у легкій вазі українця Дениса Берінчик (9-0, 6 КО) трапилося горе – помер його новонароджений син Тимур.
Про це сам боксер сповістив у Instagram, де розмістив фото, на якій він тримає білу труну.
"Мій син Вічний ангел. Берінчик Тимур Денисович. Вічна пам’ять", – йдеться в описі до фото.
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Варто зазначити, що син Тимур в боксера народився 16 червня 2018 року, а помер через два тижні – 30 червня 2018 року. Причини смерті поки невідомі.
Редакція 24 каналу приносить свої співчуття родині Дениса Берінчика.
Джерело: 24 Канал
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