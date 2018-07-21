В Україну вперше привезли особисту скрипку Моцарта в межах фестивалю LvivMozArt

На скрипці композитор грав в останні роки життя. Привезли її до Львова. І не випадково, адже у цьому місці жив молодший син композитора. Їй 254 роки, проте вона досі в формі. Вперше в Україну під пильним оком охорони привезли скрипку, на який грав свої мелодії Вольфганга Амадея Моцарт. До цього інструмент побувала в Японії, Італії, Німеччині, Швейцарії, Литві та на Кубі.

Скрипка належить музею Зальцбурга, де зберігають реліквії композитора і вкрай рідко вивозять за кордон. Скрипку створив у 1764 році італійський майстер П'єтро Антоніо Дала Коста. Моцарт грав на ній в останні роки життя.

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"Цей інструмент подарували у музей в Зальцбурзі у 2013 році з приватної колекції. Це був безцінний подарунок. Ми отримали його з умовою, що ця реліквія не буде музейним експонатом, а вона повинна звучати",

– директорка Музею та архіву Моцарта (Зальцбург) Габріеле Рамсауер.

. #lvivmozart Допис, поширений Tuchaaachka/primavera (@tuchakhrystynka) 20 Лип 2018 р. о 10:05 PDT

До Львова реліквію привезли для фестивалю класичної музики LvivMozArt, інструмент публіка побачить і почує вже у неділю, 22 липня, на фінальному концерті. Австрійський скрипаль Франк Стадлер виконає на цьому інструменті концерт класика.

Фестиваль LvivMozArt у Львові проводять вдруге. До Моцарта тут особлива симпатія, адже у місті Лева жив молодший син композитора. Власне тому і з'явилося таке свято. Проте на ньому виконують не лише твори Моцарта. У трамвайному депо влаштували концерт-інсталяцію австрійського художника на тему історій Львова.

Дуже цікаво зануритися в історію Львова, бо вона така багата на інтелектуальність, різні культури, а також на історичні трагедії. Усе це дає багато можливостей з'ясувати і зробити висновки з історії,

– сказав художник, автор інсталяції Вольфганг Вердігір.

У такий спосіб організатори хочуть додати до класики сучасності. Фестиваль має бути в першу чергу актуальним і потрібним сучасним людям і нашому сучасному поколінню.