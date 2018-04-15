В Ужгороді починають цвісти сакури: Москаль показав неймовірні фото
Очільник Закарпатської області Геннадій Москаль запрошує туристів відвідати Ужгород, де вже зацвіли сакури, які починають перетворювати місто на рожеву казку.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши свіже фото на тлі розквітлого дерева і ще декілька архівних світлин.
Читайте також: У Мукачеві раптово зацвіли перші сакури: чарівні фото
"Тут таке діло – в Ужгороді починають цвісти сакури! Я навіть сорочку сакурову одягнув, тому як собі хочете, а сюди треба обов’язково приїхати", - написав Москаль.
Голова Закарпатської ОДА запросив туристів відвідати регіон, щоби побачити захоплюючу красу на власні очі.
Паралельно з сакурами починають квітнути магнолії, тюльпанові дерева й райські яблуні – краса неймовірна! Це справжня стара Європа в Україні з особливою архітектурою й рожевим цвітом, тому ще раз кажу – варто приїхати, точно не пошкодуєте!
– наголосив Москаль.
Нагадаємо, раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль закликав ПАТ "Укрзалізниця" на період 13 – 15 і 20 – 22 квітня призначити додаткові потяги до Ужгорода, оскільки в цей період у місті цвітуть сакури.