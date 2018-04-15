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В Ужгороді починають цвісти сакури: Москаль показав неймовірні фото

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Москаль запрошує туристів відвідати Закарпаття, де розцвітають сакури
Москаль запрошує туристів відвідати Закарпаття, де розцвітають сакури / Фото з Facebook

Очільник Закарпатської області Геннадій Москаль запрошує туристів відвідати Ужгород, де вже зацвіли сакури, які починають перетворювати місто на рожеву казку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши свіже фото на тлі розквітлого дерева і ще декілька архівних світлин.

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"Тут таке діло – в Ужгороді починають цвісти сакури! Я навіть сорочку сакурову одягнув, тому як собі хочете, а сюди треба обов’язково приїхати", - написав Москаль.

Голова Закарпатської ОДА запросив туристів відвідати регіон, щоби побачити захоплюючу красу на власні очі.

Паралельно з сакурами починають квітнути магнолії, тюльпанові дерева й райські яблуні – краса неймовірна! Це справжня стара Європа в Україні з особливою архітектурою й рожевим цвітом, тому ще раз кажу – варто приїхати, точно не пошкодуєте!
– наголосив Москаль.

Нагадаємо, раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль закликав ПАТ "Укрзалізниця" на період 13 – 15 і 20 – 22 квітня призначити додаткові потяги до Ужгорода, оскільки в цей період у місті цвітуть сакури.

Теги: Новини України Геннадій Москаль Новини Закарпаття Ужгород Подорожі LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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