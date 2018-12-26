В який час доби краще займатися сексом: поради експертів

Інтимні стосунки можливі в будь-який час протягом доби. Потрібно тільки визначитися, до якого типу ви належите: любителів передсвітанковій близькості чи пристрасті за північ.

Про це пише WomanHit.

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На думку фахівців, у чоловіків, які віддають перевагу ранковому сексу, рідше виникають ракові пухлини, а також поліпшується кровопостачання мозку. Що стосується жінок, інтимна близькість з ранку – чудові ліки від стресу.

У якомусь сенсі, ранковий секс — це зарядка для всіх органів, яка готує нас до спокійного дня. Він сприяє виробленню ендорфінів, які допомагають справлятися з головним болем, покращує самопочуття. Чоловікові необхідний секс з ранку з біологічних причин: у ранкові години рівень тестостерону в його крові максимально високий, цей гормон й спонукає чоловіка до інтимної близькості.



Для чоловіків більше підходить ранковий секс

Приблизно о 8 ранку організми чоловіка і жінки гранично готові з'єднатися. Жінка починає прокидатися, а чоловік вже на межі можливостей, тому фахівці рекомендують саме цей час для ранкових занять коханням. Зовсім ідеальний варіант, коли робочий графік дозволяє продовжити задоволення, що сприяє зміцненню стосунків.

Вечірній секс більше подобається жінкам тому, що їхня біологія налаштована саме на вечірні контакти, а виключно з тієї причини, що ввечері не потрібно нікуди поспішати, а отже, можна розслабитися. Для жінки розслаблення дуже важливо, оскільки тільки в цьому випадку вона зможе отримати задоволення.

Проблема й полягає в тому, що вранці на збудження немає часу, а вночі вже не вистачає сил. Тут на допомогу й приходить вечірній секс. Приблизно в проміжку з 19 до 20 години в організмі чоловіка відновлюється рівень тестостерону, і він готовий до великих сексуальних звершень. Однак у жінки потрібний гормональний настрій з'являється приблизно о 22 годині. До цього часу рівень тестостерону у партнера неухильно знижується.

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