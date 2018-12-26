01:07
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      В який час доби краще займатися сексом: поради експертів

      1379 Читать новость на русском
      Коли краще займатися сексом
      Коли краще займатися сексом / today.ua

      Інтимні стосунки можливі в будь-який час протягом доби. Потрібно тільки визначитися, до якого типу ви належите: любителів передсвітанковій близькості чи пристрасті за північ.

      Про це пише WomanHit.

      Читайте також: Чи однаково відчувають оргазм жінки та чоловіки: відповідь вчених

      На думку фахівців, у чоловіків, які віддають перевагу ранковому сексу, рідше виникають ракові пухлини, а також поліпшується кровопостачання мозку. Що стосується жінок, інтимна близькість з ранку – чудові ліки від стресу.

      У якомусь сенсі, ранковий секс — це зарядка для всіх органів, яка готує нас до спокійного дня. Він сприяє виробленню ендорфінів, які допомагають справлятися з головним болем, покращує самопочуття. Чоловікові необхідний секс з ранку з біологічних причин: у ранкові години рівень тестостерону в його крові максимально високий, цей гормон й спонукає чоловіка до інтимної близькості.


      Для чоловіків більше підходить ранковий секс

      Приблизно о 8 ранку організми чоловіка і жінки гранично готові з'єднатися. Жінка починає прокидатися, а чоловік вже на межі можливостей, тому фахівці рекомендують саме цей час для ранкових занять коханням. Зовсім ідеальний варіант, коли робочий графік дозволяє продовжити задоволення, що сприяє зміцненню стосунків.

      Вечірній секс більше подобається жінкам тому, що їхня біологія налаштована саме на вечірні контакти, а виключно з тієї причини, що ввечері не потрібно нікуди поспішати, а отже, можна розслабитися. Для жінки розслаблення дуже важливо, оскільки тільки в цьому випадку вона зможе отримати задоволення. 

      via GIPHY

      Проблема й полягає в тому, що вранці на збудження немає часу, а вночі вже не вистачає сил. Тут на допомогу й приходить вечірній секс. Приблизно в проміжку з 19 до 20 години в організмі чоловіка відновлюється рівень тестостерону, і він готовий до великих сексуальних звершень. Однак у жінки потрібний гормональний настрій з'являється приблизно о 22 годині. До цього часу рівень тестостерону у партнера неухильно знижується. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Секс Здорове харчування Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 26 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 грудня: завершення воєнного стану, санкції проти РФ та сильна негода
      26 грудня , 22:26 Головні новини 26 грудня: завершення воєнного стану, санкції проти РФ та сильна негода
      1557
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      26 грудня , 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      1820
      Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      26 грудня , 21:00 Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      492
      Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      26 грудня , 20:00 Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      Світлана Попова 2391
      Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
       29 березня , 06:09
      Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
       12 березня , 18:23
      У Луганську пролунав вибух
       22 листопада 2017 , 22:18
      Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
       12 листопада 2017 , 17:42
      У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
       24 січня , 21:00
      Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
       4 лютого , 17:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук