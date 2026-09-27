Глава МЗС Німеччини пригрозив Лаврову через інцидент із дроном у Лейпцигу

26 вересня на полях Генасамблеї ООН пройшли переговори глав МЗС Німеччини і Росії. Однією із тем розмови став інцидент із російським дроном у Лейпцигу.

Деталі зустрічі з Лавровим очільник німецького МЗС Йоганн Вадефуль розкрив в ефірі Tagesschau.

Про що говорили міністри

Німецький дипломат прямо заявив Лаврову, що Росія перейшла межу, і попередив про готовність Берліна миттєво реагувати на подібні загрози.

Йшлося про інцидент із дроном у Лейпцигу, який, за словами Вадефуля, міг призвести до падіння літаків.

Міністр наголосив, що уникнути цього вдалося лише завдяки щасливому збігу обставин.

Ми очікуємо, що подібне не повториться, і ми в будь-який момент готові реагувати,

– заявив Йоганн Вадефуль.

Загалом розмова посадовців тривала близько 20 хвилин і була доволі напруженою. В ефірі телеканалу ZDF Вадефуль зазначив, що запропонував російській стороні знизити градус ескалації, зокрема щодо війни в Україні. Однак, за його словами, ця пропозиція не знайшла жодного відгуку в опонентів.

Вадефуль також пояснив своє рішення сісти за стіл переговорів тим, що Європа не повинна делегувати всі контакти з Москвою виключно Сполученим Штатам.

Під час зустрічі німецька сторона чітко дала зрозуміти, що не веде жодних кулуарних переговорів від імені Києва.

Берлін закликав Москву до прямих контактів з українською владою та запевнив, що економічний тиск на Росію триватиме.

Згодом український міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з німецьким колегою.

Очільник МЗС подякував за те, що Берлін передав Лаврову спільну позицію щодо необхідності припинення війни та підтвердив непохитну підтримку України напередодні складної зими.

Нагадаємо, раніше ми писали, що це була перша особиста зустріч очільників зовнішньополітичних відомств Німеччини та Росії з січня 2022 року.

Що відомо про інцидент з дроном у Лейпцигу?

4 серпня 2026 року дрон із вибухівкою врізався в крило припаркованого Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпциг/Галле. Вибух не стався. За версією слідства, детонатор відірвався або не спрацював.

Стало відомо, що на борту "Руслана" могли перебувати боєприпаси, доставлені з Франції, які мали перевозити далі.

На початку вересня уряд Німеччини офіційно поклав відповідальність за атаку на Росію. Німецькі правоохоронці вважають, що за операцією можуть стояти люди, пов'язані з російською військовою розвідкою ГРУ. Москва причетність заперечує.