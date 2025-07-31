Більшість окупована: яка частина Донеччини перебуває під контролем України
- Вадим Філашкін повідомив, що Україна контролює 32,8% території Донецької області, а 67,2% перебувають під окупацією Росії.
- З 1298 населених пунктів області 847 перебувають під окупацією, з них 447 з 2014 року, і українські сили вже деокупували 42 населені пункти.
Україна наразі контролює лише 32,8% території Донецької області. Решта – під тимчасовою окупацією Росії.
Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю Укрінформу, передає 24 Канал.
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Лише третина Донеччини під контролем України
Станом на 24 липня 2025 року під контролем української влади перебуває 32,8% території Донецької області.
Загальна площа Донецької області складає 26,5 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупована з 2014 року – 8,5 тисяч квадратних кілометрів (32%). Станом на 24 липня 2025 року тимчасово окупована площа Донецької області загалом складає 17 804 квадратних кілометрів (67,2%). Тобто під контролем української влади – 32,8% території області,
– сказав він.
За словами голови ОВА, з 1298 населених пунктів області 847 перебувають під тимчасовою окупацією, з них 447 – з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення українські сили вже деокупували 42 населені пункти.
Він також зазначив, що щодня по області завдають приблизно 3 000 ударів з усіх видів озброєння, і що фактично вся територія Донеччини перебуває під постійною загрозою.
Найбільш небезпечними є ті громади, де відстань до лінії фронту становить менш як 10 кілометрів. Проте окупанти гатять і по відносно тилових містах. Тому фактично перебування на території усієї Донецької області наразі є небезпечним,
– наголосив Філашкін.
Він вкотре закликав людей евакуюватися, адже наразі у зоні активних бойових дій – 18 громад, в яких перебуває близько 23 тисячі людей, серед яких – понад 110 дітей.
Часті питання
Яка частина Донецької області перебуває під контролем української влади станом на липень 2025 року?
Станом на 24 липня 2025 року під контролем української влади перебуває 32,8% території Донецької області.
Яка ситуація з безпекою на території Донецької області?
Фактично вся територія Донеччини перебуває під постійною загрозою, оскільки щодня по області завдають приблизно 3 000 ударів з усіх видів озброєння. Найбільш небезпечними є громади, що розташовані менш ніж за 10 кілометрів від лінії фронту.
Чому важливо евакуюватися з Донецької області?
Перебування на території всієї Донецької області наразі є небезпечним через активні бойові дії, особливо у 18 громадах, де знаходяться близько 23 тисяч людей, включаючи понад 110 дітей. Тому начальник ОВА закликає людей евакуюватися для збереження життя.