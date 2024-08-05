Ще один штрих до портрету Путіна: як очільник Кремля зустрів убивцю Красікова

Росія та Захід 1 серпня провели масштабний обмін полоненими. Країна-агресорка відпустила політв'язнів, а натомість отримала своїх шпигунів та найманого вбивцю Вадима Красікова.

Варто зауважити, що кілера Красікова особисто з обіймами зустрів Владімір Путін. Як розповів 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, така поведінка найкраще характеризує очільника Кремля.

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Як Путін зустрів Красікова

У Німеччині, де відбував покарання кілер, не було одностайності з приводу його обміну. Відомо, що Красіков був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство чеченського командира. Німецькі слідчі не були задоволені таким рішенням.

Цікаво, що Путін вже давно не здійснював робочих візитів. Ба більше, він навіть не їздив на місця трагедій, катаклізмів, хоча там його присутність була важливою. Проте він приїхав до трапа літака, щоб зустріти найманого вбивцю.

Це багато чого каже про Путіна та його внутрішній світ. До того ж вони привіталися як товариші, тому очевидно були добре знайомі. Але чогось особливого в цьому мало, бо весь світ і так знає, що Путін вбивця. Втім нові штрихи до його портрета додалися

– наголосив Ігор Яковенко.