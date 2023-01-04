Скільки "Шахідів" використали окупанти за час війни: у ГУР назвали вражаючу цифру

У повномасштабній війні проти України російські загарбники використовують не лише крилаті ракети для масованих обстрілів. Окупанти завдають ударів нашій державі й іранськими дронами-камікадзе.

Станом на 4 січня російські терористи використали вже близько 660 іранських "Шахідів". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

До теми Україна захищається від недорогих російських безпілотників набагато дорожчими ракетами, – NYT

Скільки дронів Іран має надати Росії

Представник ГУР зауважив, що у росіян є проблеми з арсеналом, в тому числі – і з безпілотниками. Наразі вони використали приблизно 660 дронів. Варто додати, що за контрактом передбачено 1 750.

Потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки,

– сказав Скібіцький.

Як правило, каже представник розвідки, зазвичай окупанти завозили дрони партіями 250-300 штук.

Якою тактикою користуються росіяни

Коментуючи питання щодо запуску дронів роями, він зауважив, що масований рій дронів спрямований на те, аби прорвати українську систему ППО і влучити в об'єкти. За словами Скібіцького, якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту.

Також він додав, що росіяни використовують різні висоти і різні напрямки для обходу протиповітряної оборони, а також змінюють райони запуску дронів.

Чи триватимуть атаки "Шахідами"