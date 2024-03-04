Нардеп Столар за перший рік повномасштабної війни задекларував 6 компаній в ОАЕ, – Bihus․Info

Журналісти Bihus.Info виклали нове розслідування стосовно скандального нардепа від нині забороненої партії "ОПЗЖ" Вадима Столара. За час війни родина депутата стала власницею низки одиниць нерухомості за кордоном.

Зокрема, Столар та його дружина орендували нерухомість у Монако та Дубаї. Крім того, подружжя також "розкидало гроші" по банках світу.

Цікаво Будинок в Іспанії: депутат після розслідування задекларував майно, яке приховував роками

Столар за 2022 рік задекларував майно і бізнес за кордоном

Автори матеріалу зазначили, що в декларації Вадима Столара за 2022 рік, яку депутат подав нещодавно є дані про оренду квартири на майже 600 квадратних метрів у Монако. На сайті компанії, в якої нардеп нібито орендував цю квартиру, є помешкання зі схожою площею. Коштують вони 130 тисяч євро на місяць.

Однак, як виявилося, це не єдине закордонне житло в документі. Родина також орендувала пентхаус в Об'єднаних Арабських Еміратах, площею у майже 500 квадратних метрів. Орендували у компанії Anita Rajan Sippy & Rajan Ram Sippy, якою володіє подружжя боллівудських акторів Аніта та Раджан Сіппі. Схожі за площею апартаменти в Дубаї коштують від 800 тисяч до 1 мільйону доларів США на рік.

У декларації дружини Столара – Інни Майструк зазначено, що жінка у 2022 році стала власницею шести нових компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах. Дві з них мають назву ідентичну до української будівельної компанії – ENSO, тобто ENSO INVESTMENT L.L.C. та ENSO DEVELOPMENT L.L.C. Їх зареєстрували у Дубаї в травні – червні 2022 року.

Компанії дружини нардепа Столара зареєстрували в Дубаї / Фото Bihus.Info

Журналісти також виявили профіль цієї компанії у соцмережі Linkedin. Там вказано, що ENSO переїхало в Емірати у травні 2022 року з України, і є бенефіціаром групи компаній, яка консультує бізнесменів, розвиває нерухомість, ІТ-технології та займається прокатом розкішних автомобілів.

Компанії ENSO дружини Столара зареєстрували у Дубаї / Фото Bihus.Info

Автори матеріалу наголосили, що офіс цього холдингу розмістили в дубайському хмарочосі Boulevard plaza 2. Ціна на оренду невеликого офісу в цій будівлі стартує від 300 тисяч доларів США на рік.



Оренда в Boulevard plaza 2 вартує 300 тисяч доларів на рік / Фото Bihus.Info

Крім того, у декларації Столара йдеться, що у 2022 році родина нардепа зберігає понад 3 мільйони доларів США у банку на острові Домініка, понад 2 мільйони євро в Австрійському Oberbank та 700 тисяч доларів США у банках Дубаї. В декларації за 2021 рік про світові банки не мовилося.