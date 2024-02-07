Приховує машини Tesla та маєтки під Києвом: керівник ЦСК ЗСУ не задекларував більшість майна
Джерело:"Громадське"
Журналісти "Громадське" провели розслідування щодо керівника Центрального спортивного клубу Збройних Сил України Вадима Височина. Офіційно у підпорядкованого Міноборони посадовця немає ані маєтків, ані автопарку. Втім, ретельно приховуване майно Височина все ж вдалося знайти.
Як зазначено у декларації керівника, у чоловіка була лише одна службова квартира та автівка. Жодних членів родини посадовця у реєстрі вказано не було.
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Що насправді перебуває у власності Височина
Попри вищезгадану інформацію, у посадовця є цивільна дружина та дорослий син. Вони ж мають два маєтки під Києвом та кілька автомобілів.
У дружини полковника Лесі Леськів, яка теж працює у ЦСК ЗСУ і теж подає декларації, є будинок площею 260 квадратних метрів у селі Петрушки під Києвом. Мовиться, що він розташований в котеджному містечку "Петрушки Вандерленд".
Відомо, що маєток перебуває у власності жінки ще з 2012 року. Тоді вона придбала його за 930 тисяч гривень. Принаймні саме така сума зазначена у декларації.
Ще один будинок поруч площею 340 квадратних метрів належить дорослому сину Вадима Височина – Павлу.
Цей маєток куплений разом із земельною ділянкою у 2021 році. Якщо проаналізувати соцмережі Павла, то можна зробити висновок, що він у цьому будинку не живе. Ймовірно, він мешкає в іншому родинному будинку, який записаний на його маму Лесю Леськів.
Будинок, записаний на самого Павла, зараз ремонтується. Тому, найімовірніше, уся родина наразі живе разом у будинку, який перебуває у власності жінки.
Тобто протягом усього цього часу вони користувалися одним і тим самим рухомим і нерухомим майном, яке так і не задекларували як спільне, оскільки шлюб не зареєстрований офіційно, а спільний син уже дорослий.
Як відреагував посадовець
За словами Височина, він живе разом із Леськів, проте не завжди. Він пообіцяв подати декларацію щодо спільного майна, і дійсно це зробив.
Височин гарантував, що вкаже усе майно, яким користується його родина. Втім, вніс він інформацію далеко не про все.
Він вказав лише факт існування дружини та наявності у неї автомобіля. Не задекларував посадовець навіть будинок, у якому сам зараз живе і який належить Лесі Леськів. Водночас сина у декларацію Вадим Височин взагалі не вніс.
Зокрема, біля будинку, де мешкає родина полковника, було знайдено автомобіль Tesla Model S 2016 року випуску, яка записана на сина керівника ЦСК ЗСУ Павла Височина.
Цікавим є те, що саме цим транспортом батько та син разом їхали у ЦСК ЗСУ. Крім того, сам Вадим Височин підтвердив, що його син проживає з ним в одному будинку.
А що йому, самому жити? Хай з нами. Та і чого з нами? Леськів немає на місці, в роз'їздах постійно, вона працює тренером збірної. То ми з ним вдвох,
– заявив Височин.
Окрім цієї автівки, у сина полковника є BMW I3 2017 і Volkswagen Polo 2019. Крім того, у власності Лесі Леськів перебуває Mercedes-Benz GLE 250 2017 року випуску.
У самого керівника ЦСК ЗСУ, є ще дві автівки. Мовиться, що це Tesla Model Y 2021 року випуску, а також Audi A3 2015-го.
Нардепи масово скуповували авто і квартири під час війни: основне
- Раніше стало відомо, що майже кожен третій народний депутат, який подав декларацію за 2022 рік, лише за перший рік від вторгнення Росії придбав новий автомобіль або нерухомість. Найбільше приросли цінними активами представники партій "Слуги народу" та бізнес-групи "Довіра".
- Протягом першого року війни народні депутати задекларували загалом 134 нові транспортні засоби на додачу до 304 автомобілів, якими вони вже володіли. Примітно, що 109 депутатів задекларували придбання щонайменше одного нового автомобіля. Дивно, але чверть депутатів або не мають жодного автомобіля, або не подали необхідних декларацій.
- Члени парламенту зараз володіють 260 новими об'єктами нерухомості, на додаток до майже тисячі раніше придбаних до вторгнення Росії, включаючи квартири, будинки та земельні ділянки. Прикметно, що кожен третій депутат зумів придбати нову нерухомість.