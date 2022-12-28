Легендарному пілоту Karaya вручили нагороду у Верховній Раді

Українського захисника та пілота Вадима Ворошилова у Верховній Раді нагородили почесною відзнакою. Йому вдалось знищити п'ять російських дронів-камікадзе на Вінниччині та катапультуватися, зберігши своє життя.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 грудня, виступав у парламенті та нагороджував українських військових. Зокрема, почесну відзнаку "Золота зірка" та звання Герой України він надав пілоту з позивним Karaya. Про це інформує 24 Канал.

Читайте також Виступ Зеленського у Парламенті, нахабна заява Кремля про перемовини: хронологія 308 дня війни

За які заслуги нагородили Ворошилова

Відомо, що під час масованої атаки окупантами на Україну 12 жовтня Вадим Ворошилов ліквідував 5 іранських "шахідів", однак через пошкодження літака йому довелося катапультуватися з літального апарата. Про це написав у своїх соціальних мережах нардеп Гончаренко.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу,

– зазначається офіційно.

Як нагороджували Ворошилова та його побратима у Верховній Раді: дивіться відео

Слід сказати, що це звання та нагороду присвоїли пану Володимиру ще на початку грудня. А те, що відбувалось у Верховній Раді – офіційна церемонія нагородження.



Український захисник Karaya з одним з нардепів Верховної Ради / Фото зі соціальних мереж Олексія Гончаренка

Під час церемонії нагородження українських захисників Володимир Зеленський відзначив 119 військовослужбовців. Серед них двох, на жаль, – посмертно. Про це йдеться у відповідному указі на офіційному сайті глави нашої держави.

Окрім того, нагадаємо, що пілот Karaya детально розповідав, як йому врятувався з палаючого літака. Історію льотчика-героя оприлюднили в сюжеті Повітряних сил України. Власне, захисник зізнався, що через поранення кров заважала йому повноцінно оцінити ситуацію. Однак все ж Вадиму вдалось відвести літак від населеного пункту. Він підмітив, що розбилось скло кабіни, водночас – було руйнування передньої частини літального апарата.