Український морпіх під Вовчанськом здолав за допомогою ножа окупанта, озброєного автоматом
Джерело:"Дзеркало тижня"
Матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Вадим Ярошеня переміг у рукопашному бою окупанта, у якого в руках був автомат. Зброя ворога під час бою заклинила, що дозволило нашому воїну завдати разючого удару росіянину.
У Вовчанську, що на Харківщині, морський піхотинець 501-го окремого батальйону 36-ї ОБрМП у рукопашному бою переміг російського окупанта з допомогою холодної зброї. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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Здолав ворога у чесному двобої
За словами Волошина, бій відбувся позавчора, 4 червня. Наші військові отримали завдання вибити окупантів з однієї з позицій у місті. Росіяни встигли там укріпитися та зайняти будинки.
Коли до позицій ворога залишилося близько 10 метрів, у морпіха Вадима Ярошені закінчились набої. У той момент в українського героя прицілився ворог. Втім, пострілів з боку окупанта не пролунало, і наш військовий зрозумів, що в окупанта заклинило автомат. Скориставшись дистанцією та холодною зброєю, матрос ліквідував загарбника.
Також Волошин додав, що українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі та здійснюють заходи з посилення стійкості оборони на Харківському напрямку.
Що наразі відбувається на фронтах Харківщини
- На Харківському напрямку окупаційні війська проводять перегрупування своїх військ. Крім цього, загарбники заводять додаткові резерви.
- Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин розповів, що зараз на цьому напрямку противник більше зосередив зусилля на покращенні своїх інженерно-фортифікаційних споруд. Також росіяни планують поновити з новою потужністю штурмові дії не тільки в напрямку Липців, а і на Вовчанськ.
- За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля біля Глибокого та Липців. Він намагається просуватися в бік цих населених пунктів, але зазнає значних втрат та не має успіху.
- Сирський зазначає, що у Вовчанську Сили оборони намагаються стримати ворога. Він наголосив, що наразі головною задачею є не дати росіянам прорватися, завдати їм максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.