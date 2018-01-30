Вагітна дружина Алека Болдвіна опублікувала спокусливе фото без нижньої білизни

Вагітна дружина голлівудського актора Алека Болдвіна – письменниця Хіларія Болдвін (Томас), сфотографувалася без нижньої білизни та розповіла про її будні.

Сьогодні Хіларія перебуває при надії вже вдруге. В шлюбі з Алеком з 2012 року в них народилося вже троє дітей, – Кармен, Рафаель, Леонардо, – а минулого року стало відомо, що подружжя очікує четверту дитину. Згодом вони повідомили, що це буде хлопчик.

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Про будні її четвертої вагітності Хіларія, яка ще також є інструктором з йоги, розповіла в Instagram. На фото вона позує без нижньої білизни, в червоному бюстгальтері та світлому халатику, демонструючи помітно округлий животик.

6 місяців вагітності! Я кожен день нагадую собі, що потрібно працювати і добре харчуватися, і тоді у мене буде легша вагітність, пологи і одужання. Я дозволяю собі сповільнюватися, але намагаюся бути активною майже кожен день – так я підтримую гнучкість і тонус м'язів.

Я також повністю змирилася з тим, що я набираю вагу, що целюліт буде, що моєму тілу потрібні жир і відпочинок, щоб виростити здорову дитину. На фото я в повному розкритті, без фільтру – я лише трішки прикрасила зображення, так як ванна кімната в цьому готелі не має сильного світла,

– написала Хіларія під знімком.

Раніше Томас також публікувала зворушливі відеоролки та фото, де вона відпочиває з дітьми та займається спортом навіть під час вагітності.

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 25 Січ 2018 р. о 6:12 PST