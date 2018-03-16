Вагітна Хлої Кардашян оголила груди для кампейну джинсів Good Mama: фото
Світська левиця Хлої Кардашян, яка перебуває на восьмому місяці вагітності і очікує появу дівчинки, презентувала нову лінійку джинсів для вагітних матусь Good Mama з власного бренду Good American.
Про це пишуть на People.
Зірка вирішила самостійно представити нову лінійку деніму для матусь, які перебувають при надії. У стильному фотосеті вони приміряла нові зручні джинси з розтягуючими ризинками в області живота, – спеціально для жінок, в яких збільшується живіт під час вагітності.
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Хлої Кардашян у кампейні Good Mama
Джинси представлені у різних кольорах та фасонах, але головна ідея Хлої Кардашян, щоб вони були особливо зручними та стильними.
Я працювала над цією лінійкою шість місяців, ще до того, як я завагітніла. Ми працювали над лінією деніму для дівчат під назвою Good Mama... Я у великому захваті, тому що я дійсно не знаю, як носити джинси під час вагітності. Я думаю, тепер ви виглядаєте дуже симпатично і шикарно,
– прокоментувала Хлої свою колекцію.
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На одних фото Хлої навіть позує лише в одних джинсах, прикривши оголені груди. Але при цьому вона виглядає дуже ніжно та жіночно.
Речі з нової колекції вже можна придбати на сайті Good American.
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