Вагітна Хлої Кардашян оголила груди для кампейну джинсів Good Mama: фото

Світська левиця Хлої Кардашян, яка перебуває на восьмому місяці вагітності і очікує появу дівчинки, презентувала нову лінійку джинсів для вагітних матусь Good Mama з власного бренду Good American.

Про це пишуть на People.

Зірка вирішила самостійно представити нову лінійку деніму для матусь, які перебувають при надії. У стильному фотосеті вони приміряла нові зручні джинси з розтягуючими ризинками в області живота, – спеціально для жінок, в яких збільшується живіт під час вагітності.

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Хлої Кардашян у кампейні Good Mama

Джинси представлені у різних кольорах та фасонах, але головна ідея Хлої Кардашян, щоб вони були особливо зручними та стильними.

Я працювала над цією лінійкою шість місяців, ще до того, як я завагітніла. Ми працювали над лінією деніму для дівчат під назвою Good Mama... Я у великому захваті, тому що я дійсно не знаю, як носити джинси під час вагітності. Я думаю, тепер ви виглядаєте дуже симпатично і шикарно,

– прокоментувала Хлої свою колекцію.

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На одних фото Хлої навіть позує лише в одних джинсах, прикривши оголені груди. Але при цьому вона виглядає дуже ніжно та жіночно.

Речі з нової колекції вже можна придбати на сайті Good American.