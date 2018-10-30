Вагітна Меган Маркл вбрала елегантну приталену сукню: ефектні фото

Герцогиня Сассекська продовжує зачаровувати світ елегантними вбраннями. Так, під час поїздки до міста Окленд, що в Новій Зеландії, Меган Маркл продемонструвала вишуканий стиль у приталеній сукні.

В передостанній день міжнародного турне графік герцогів Сассекських був досить насиченим. Королівське подружжя навідалось до міста Окленд, де не оминуло увагою благодійний фонд, який допомагає дітям, чиї батьки ув'язнені. Оскільки принц Гаррі та Меган Маркл і самі очікують на появу первістка, спілкування з малечею є для них досить захопленим.

Читайте також: Меган Маркл засвітила стрункі ноги в стильній білій сукні: чарівні фото

Місцеві жителі зустріли герцогів Сассекських з квітами та подарунками. Мабуть, найоригінальнішим сюрпризом для вагітної Меган Маркл був справжній гумовий чобіт, наповнений різнокольоровими трояндами.



Меган Маркл в Окленді / Getty Images

До відвідання Окленда герцогиня Сассекська ретельно підготувалась. Меган Маркл підібрала елегантну міді-сукню кольору айворі. Витончене вбрання представниця Букінгемського палацу доповнила бежевим тренчом та туфлями-човниками. Волосся Меган Маркл сплела в зачіску. Природну красу герцогиня підкреслила легким денним макіяжем.



Герцоги Сассекські в Новій Зеландії / Getty Images



Герцогиня Меган Маркл отримала квіти від дитини / Getty Images



Вагітна ​Меган Маркл / Getty Images