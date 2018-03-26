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Вагітна Міранда Керр прогулялася у дуже короткій сукні: фото

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Міранда Керр
Міранда Керр / Into The Gloss

Відома австралійська модель та колишній "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр готується до народження другої дитини. Батьком малюка є її другий чоловік, мільярдер, творець додатку Snapchat Еван Шпігель.

Нещодавно папарацці зняли 34-річну Міранду, коли вона вийшла на обід з друзями в Голлівуді. Модель для виходу обрала чорну сукню у квіти, чорне пальто та зручні кросівки. Водночас сукня була дуже короткою.

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Міранда Керр у екстримальному міні

Міранда зробила акцент на елегантних деталях: золоті підвіски та чорні окуляри, які приховали обличчя зірки.

Додамо, для Керр майбутнє маля буде другим. У шлюбі з актором Орландо Блумом Міранда народила сина Флінна. У січні йому виповниться 7 років. А 27-річного Евана раніше дітей не було.

Міранда Керр з чоловіком Еваном Шпігелем

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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