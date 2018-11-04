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      Вагітна наречена Регіна Тодоренко відгуляла свій дівич-вечір: чарівні фото

      527 Читать новость на русском
      Регіна Тодоренко
      Регіна Тодоренко / Instagram

      Телеведуча Регіна Тодоренко, яка вагітна первістком від російського артиста Влада Топалова, готується до майбутнього і весілля і вже відсвяткувала дівич-вечір з подругами, серед котрих була й співачка Аліна Астровська і ведуча шоу "Орел і Решка. Шопінг" Марія Івакова.

      Нові знімки Регіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      Тодоренко зібрала найближчих подруг для святкування дівич-вечору. Телеведуча показала знімок, на якому всі жінки позують у жіночних сукнях світлих кольорів, які асоціюються з легкістю і ніжністю. Образи доповнювали квіткові вінки.

      Це був неймовірний день! Зустрітися з подругами – це так прекрасно, навіть якщо збираємося ми всього лише раз у рік.... Я зрозуміла, як важливо обмінюватися жіночою енергією, адже вона зі швидкістю заповнює всі прогалини, наповнює силою та оживляє. Я щаслива, що ви у мене є,
      – заявила Тодоренко.


      Дівич-вечір Регіни Тодоренко / Instagram

      Також Регіна похизувалася ще одним своїм талантом – малювання – і з подругами організувала художню терапію. 

      "Мало хто з вас знає, що я обожнюю малювати. Робити будь-яку творчу мазанину – це такий кайф! Я вважаю художню терапію однією з найдієвіших для людей, які хочуть відключитися від метушливого світу", – додала Тодоренко.


      Регіна Тодоренко / Instagram


      Дівич-вечір Регіни Тодоренко / Instagram


      Дівич-вечір Регіни Тодоренко / Instagram


      Дівич-вечір Регіни Тодоренко / Instagram


      Дівич-вечір Регіни Тодоренко / Instagram

      Регіна Тодоренко відгуляла дівич-вечір: дивіться відео

       

      Теги: LifeStyle Музика Регіна Тодоренко
      Джерело: 24 канал
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