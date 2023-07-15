Велика колона ПВК "Вагнера" прибула до Білорусі, – "Гаюн"
Джерело:"Беларускі Гаюн"
У Білорусі помітили велику колону вагнерівців. Вночі вони приїхали з боку Росії і їх супроводжували білоруські ДАІ.
Зранку 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих "днр" та "лнр". Найімовірніше, це колона ПВК "Вагнера".
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У Білорусь приїхала нова колона вагнерівців
"Гаюн" пише, що сукупність чинників свідчить про те, що вночі з Росії на територію Білорусі у районі Кричева в'їхала колона ПВК "Вагнера".
Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйска і потім – на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона з вагнерівцями рухається до наметового табору в селі Цель.
За нашими даними, у колоні помічено мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, буханці та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ РБ,
– мовиться в повідомленні.
Крім цього, спостерігачі показали орієнтовний маршрут колони вагнерівців.
Рух колони ПВК "Вагнера" в Білорусі / "Беларускі Гаюн"
Скільки вагнерівців може бути в Білорусі
- Після заколоту Пригожина ПВК "Вагнера" запропонували підписати контракт із Міноборони Росії або переміститись в Білорусь, так би мовити "у слід за Пригожиним".
- Повідомлялося, що Міноборони Білорусі розробило "дорожню карту" співпраці з ПВК Вагнера. Також було офіційно повідомлено, що в Могилевській області неподалік міста Осиповичі було розгорнуто "навчальні місця" для військовозобов'язаних з територіальної оборони країни, де інструкторами працюють найманці ПВК Вагнера.
- Скільки саме найманців погодилися вирушити до Білорусі наразі невідомо. На початку липня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що в республіці можуть перебувати близько 200 найманців.