"Вагнер" готується захопити склади з ядерною зброєю, – "Атеш"

ПВК "Вагнер" веде бої уже у Воронезькій області. Передові загони бойовиків Пригожина вийшли до околиць міста Борисоглєбськ, де розміщується склад із ядерною зброєю.

Цей склад відомий також як "375 об'єкт "С"", 12-го управління міноборони Росії. Про це повідомив агент військового партизанського руху "Атеш" у лавах "Вагнера".

До теми Вагнерівці зайняли усі військові об'єкти у Воронежі, – Reuters

Захистити склад майже нереально

І вагнерівці, ймовірно, досягнуть успіху у спробі захопити склад з ядерною зброєю. Адже своїми силами, які перебувають на місці, збройні сили Росії його захистити не зможуть – поблизу складу перебуває дуже мало сил та засобів.

Натомість щоб відбити ймовірну атаку ПВК "Вагнера", військовим країни-терористки необхідна значна кількість танків, артилерії та моторизованої професійної піхоти. Потрібна, як зазначили в "Атеш", як мінімум бригада.

А оскільки зараз немає вільних військ, єдиний спосіб отримати підкріплення — зняти оперативні резерви з фронту,

– підкреслили партизани.

Тож, на думку військового партизанського руху, бої за воронезький ядерний склад, ймовірно, призведуть до посилення ескалації бойових дій між вагнерівцями та і міноборони Росії.

Пригожин уже підім'яв Ростов

Варто зазначити, що бої тривають не лише поблизу Воронежа, а й у Ростові-на-Дону. Зранку суботи лідер ПВК "Вагнера" заявив, що там уже захопив військові об'єкти та аеродром. Зокрема, у мережі повідомляють, що захоплені:

штаб Південного військового округу;

одне з відділень поліції;

головний комітет МВС у Ростові;

будівля ФСБ;

адміністрація міста.

Попри це Пригожин заявив, що "бойові літаки можуть спокійно вилітати й виконувати бойові завдання" по українцях. Його турбує лише те, щоб вона не завдавала ударів по самих вагнерівцях.

Також у Ростові, щоб обговорити ситуацію, яка склалася, Пригожин зустрівся із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим та заступником начальника Генштабу Росії Владіміром Алєксєєвим. Під час зустрічі лідер найманців звинуватив військове керівництво боліт у тому, що воно відкрило вогонь по вагнерівцях, а також у стрілянині по мирних жителях Росії.

Відтак, за його словами, поки міністр оборони Шойгу та начальник російського генштабу Гєрасімов не приїдуть на зустріч, місто буде заблоковано ПВК "Вагнера".