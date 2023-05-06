Потенційна заміна вагнерівців на кадирівців у Бахмуті: чи зміниться щось для ЗСУ

Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що виводить свої підрозділи з Бахмута. Їх мають замінити сили глави Чечні Рамзана Кадирова.

Серед чеченців є багато професійних військових, але потрібно відокремлювати кадирівців та чеченців. Про це 24 Каналу заявив ветеран російсько-української війни, військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Пригожин мав досвідчену армію

За його словами, війська Кадирова здатні бути лише у ролі загороджувальних загонів, щоб не допустити відступу російських регулярних частин. Якщо замість вагнерівців прийдуть ті самі тік-ток війська Кадирова, то вони, очевидно, будуть слабшими за найманців Пригожина.

ПВК "Вагнера" створена ще у 2013 році та пройшла багато військових конфліктів, у тому числі АТО. Тому це досвідчена армія,

– заявив Гетьман.

Військовий експерт навів приклад чеченських батальйонів, які воюють на стороні України та є доволі професійними військовими. Багато з них є ветеранами воєн у Чечні у 1990-х та на початку 2000-х років. Більшість з них сьогодні воюють на боці України, але частина, імовірно, може бути на службі у Кадирова.

"Загалом, вони воюють за свою країну на боці нашої країни проти Росії. Вони б і за Польщу воювали проти Росії. Вони з повагою ставляться до нашої армії та не люблять кадирівців. Вони вважають їх зрадниками", – додав Гетьман.

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