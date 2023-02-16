"Пригожин може вивести вагнерівців із Бахмуту", – журналіст The Insider

Ватажок ПВК "Вагнер" виклав у мережу відео, де він сидить у літаку нібито "після бомбардування Бахмуту". Євгєній Пригожин заявив, що викликає Володимира Зеленського на "повітряну дуель". Мовляв, якщо Зеленський виграє, то вони віддадуть Бахмут. Та ЗСУ підбили штурмовик Су-24, на якому літав окупант. За іронією долі, ймовірно, Пригожин таки виповнить обіцянку, адже відведе звідти вагнерівців.

Так у коментарі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський.

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За його словами, усе через те, що армія міністерства оборони Росії усіляко намагається підкреслити, що це саме вони "візьмуть чи беруть Бахмут, адже зазнають тяжких втрат і воюють".

"Перемог", поки що, у Росії в нинішньому виді на фронті небагато. Зрозуміло, що Бахмут – одне із небагатьох місць, яке вони можуть якось видати за "воєнну перемогу" чи хоча б "успіх", – переконаний журналіст.

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Один "успіх" на всіх

І цей "успіх", вважає Олевський, намагаються ділити всі, хто лише може. Навіть самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров кричить, що вони "беруть Бахмут".

Може бути так, що Пригожин якось виведе із Бахмуту, виконавши обіцянку, і відправить ПВК на інші напрямки. А російська армія буде намагатися продовжувати там щось робити,

– розказав він.

Тимур Олевський історію з літаком назвав досить символічною для війни Росії з Україною, адже воює "добро зі злом".

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