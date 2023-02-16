"Пригожин може вивести вагнерівців із Бахмуту", – журналіст The Insider
Ватажок ПВК "Вагнер" виклав у мережу відео, де він сидить у літаку нібито "після бомбардування Бахмуту". Євгєній Пригожин заявив, що викликає Володимира Зеленського на "повітряну дуель". Мовляв, якщо Зеленський виграє, то вони віддадуть Бахмут. Та ЗСУ підбили штурмовик Су-24, на якому літав окупант. За іронією долі, ймовірно, Пригожин таки виповнить обіцянку, адже відведе звідти вагнерівців.
Так у коментарі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський.
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За його словами, усе через те, що армія міністерства оборони Росії усіляко намагається підкреслити, що це саме вони "візьмуть чи беруть Бахмут, адже зазнають тяжких втрат і воюють".
"Перемог", поки що, у Росії в нинішньому виді на фронті небагато. Зрозуміло, що Бахмут – одне із небагатьох місць, яке вони можуть якось видати за "воєнну перемогу" чи хоча б "успіх", – переконаний журналіст.
Журналіст припустив, чи відійде ПВК Вагнер із Бахмуту: дивіться відео
Один "успіх" на всіх
І цей "успіх", вважає Олевський, намагаються ділити всі, хто лише може. Навіть самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров кричить, що вони "беруть Бахмут".
Може бути так, що Пригожин якось виведе із Бахмуту, виконавши обіцянку, і відправить ПВК на інші напрямки. А російська армія буде намагатися продовжувати там щось робити,
– розказав він.
Тимур Олевський історію з літаком назвав досить символічною для війни Росії з Україною, адже воює "добро зі злом".
"Повітряна дуель" від Пригожина: що відомо
- 6 лютого Євгєній Пригожин записав і виклав у мережу відео з літака. Мовляв, він щойно приземлився після того, як бомбив Бахмут. Глава ПВК "Вагнер" запропонував Президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в небі на "повітряну дуель". Пригожин запевнив, що у разі виграшу Зеленського – віддадуть Бахмут, а якщо той програє – підуть аж до Дніпра.
- Українські військові підбили бомбардувальник, з якого Пригожин пропонував повітряну дуель Зеленському. За даними російських пропагандистів, сталося це 13 лютого.
- Ворожі ЗМІ виклали у мережу відео підбитого українською армією літака Пригожина. ЗСУ перетворили Су-24 в решето, але пропагандисти заявляють, що його ще можна "полагодити".