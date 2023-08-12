ISW пояснили чутки про відхід вагнерівців з Білорусі

Вагнерівці продовжують зберігати присутність в Білорусі. За даними аналітиків, статус передислокації найманців Пригожина залишається незрозумілим.

Варто зауважити, що раніше аналітики припускали, що вагнерівців можуть перекинути назад в Росію. Також були дані, що окупантів відправляють у відпустки.

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Яка ситуація з вагнерівцями в Білорусі

Російські джерела стверджували, що група "Вагнера", схоже, зберігає присутність на об'єктах у Білорусі, хоча, за чутками, статус її передислокації до Росії залишається неясним,

– заявили аналітики.

Американський Інститут вивчення війни зауважує, що російський блогер опублікував супутникові знімки від 3 серпня, на яких видно, що в табір у селі Цель Осиповичського району Могилівської області Білорусі прибуло орієнтовно 40 транспортних контейнерів і що в таборі ведеться невідоме будівництво. Мілблогер також стверджував, що кількість наметів у таборі Вагнера не змінилася, а кількість автомобілів вказує на те, що він, ймовірно, повністю укомплектований.

Натомість чутки про ймовірний вихід вагнерівців з Білорусі з'явились 8 серпня, тож супутникові знімки від 3 серпня не повністю спростовують ці заяви.

Відео дійсно свідчить про те, що вагнерівці хотіли розширити свою присутність у Білорусі та вважали, що елементи угоди, які забезпечують її діяльність у країні, все ще діють станом на 3 серпня.

Що в ISW говорили про ймовірне перекидання вагнерівців

Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснювали буквально 10 серпня, мовляв, вагнерівці вже могли почати свій відхід з Білорусі. Тоді мовилось про його перший етап, другий нібито мав початись після 13 серпня.

Тоді в ISW посилались на інсайдерське джерело та джерело, пов'язане з "Вагнером" та писали, що вагнерівці можуть залишити Білорусь через те, що Олександр Лукашенко відмовився фінансувати їх, коли виявив, що Росія не буде платити за найманців, як він, очевидно, очікував.

До речі, британська розвідка пояснювала, що ПВК "Вагнера" можуть приєднати до білоруської армії на кордонах з НАТО. Адже міністерство оборони Білорусі оголосило, що 6-а окрема гвардійська механізована бригада проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі, що неподалік польсько-литовського кордону.

На фоні розміщення вагнерівців у Білорусі Литва заявила про закриття двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю – Шумскас та Тверячюс.