Вагнерівці у Білорусі: чи бачать у НАТО загрози для Альянсу

Росія після провального заколоту Пригожина перекинула вагнерівців до Білорусі. У НАТО оцінили загрозу з боку найманців ПВК "Вагнера" для Альянсу.

Поділилася спостереженнями речниця НАТО Оана Лонгеску. За її словами, в Альянсі уважно слідкують за тим, що відбувається у Білорусі. Зокрема, за військовою діяльністю.

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Чи існує загроза для НАТО

Ми не бачимо жодної прямої чи опосередкованої військової загрози з боку найманців ПВК "Вагнер" для наших союзників, але ми залишаємося пильними,

– зазначила вона.

Лонгеску також додала, що НАТО у східній частині Альянсу посилило свою оборонну присутність. Це воно зробило у відповідь на агресію з боку Росії.

За її словами, в Альянсі продовжують робити "все необхідне для стримування будь-якої загрози та захисту кожного сантиметра території". Крім того, вона пригадала заяву лідерів НАТО, зроблену під час Вільнюського саміту. У ній наголошували, що засуджують усіх, хто "активно сприяє російській війні".

Також вона зазначила, що Білорусь продовжує надавати як свою територію, так і інфраструктуру. І цим користуються російські військові, щоб продовжувати підтримувати агресію проти України.

Польща та Литва посилюють охорону

Зауважимо, що через загрозу з боку вагнерівців та так званих "мігрантів" посилити охорону кордону зібралися Польща та Литва. Так, польська влада оголосила, що вирішила додаткові війська надіслати до кордону.

Після запиту прикордонної служби, Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська до кордону з Білоруссю. Про це заявив глава оборонного відомства Маріуш Блащак.

Крім того, прикордонна служба Литви також планує більше офіцерів відрядити до кордону з Білоруссю. Таким чином у країні реагують на загрозу з боку найманців ПВК "Вагнера", які перебувають у країні-посіпаці Росії.

Наостанок додамо, що активісти-розслідувачі з Білорусі виявили, що КДБ і вагнерівці готують провокації на кордоні з Польщею. Операція отримала назву "Прибій". У ній візьмуть участь колишні афганці.