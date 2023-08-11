Найманці "Вагнера" приєднаються до армії Білорусі на кордонах з НАТО, – розвідка Британії

Вагнерівці, які були змушені "піти до Білорусі" після провалу заколоту Пригожина, можуть готувати провокації на кордонах із Польщею та Литвою. Зокрема, зараз ситуація напружена.

Вагнерівці, які після невдалого заколоту передислокувалися до Білорусі, продовжують створювати загрозу. У британській розвідці вважають, що зараз плануються навчання білоруської армії, які інструктуватимуть бійці ПВК "Вагнера", біля країн НАТО.

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Росія хоче показати, що Білорусь проти НАТО

Британські розвідники зазначають, що міністерство оборони Білорусі оголосило, що 6-а окрема гвардійська механізована бригада проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі. Це неподалік польсько-литовського кордону.

У Білорусі заявили, що навчання організовують, щоб врахувати уроки, які винесли російські військові в Україні.

Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи "Вагнера" як інструкторів,

– йдеться у повідомленні.

У британській розвідці вважають, що спеціальні навчання, ймовірно, є частиною звичайного навчального циклу білоруських військових. Базовий гарнізон 6 ОГМБ перебуває в Гродно, і малоймовірно, що зараз його приводять в бойову готовність.

"Однак Росія майже, напевно, прагне позиціонувати білоруські сили як ті, що виступають проти НАТО", - зазначають у Міноборони Британії.

Вагнерівці створюють загрозу біля кордонів НАТО