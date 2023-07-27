Журналісти з'ясували, скільки техніки налічується в таборі вагнерівців у Білорусі
27 липня 2023, 09:40Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
У Білорусі налічується близько 750 одиниць техніки в таборі ПВК "Вагнера". Він розташований у селі Цель Осиповицького району.
Це видно на супутниковому знімку. Його зробила служба Planet Labs 25 липня.
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Скільки техніки налічується в таборі вагнерівців у Білорусі
На оприлюдненому кадрі можна побачити близько 750 одиниць техніки в таборі ПВК "Вагнера" у селі Цель Осиповицького району в Білорусі. Туди, ймовірно, з 15 липня прямували найманці Пригожина.
Якщо серед техніки найманців є важка військова техніка, то її кількість – мінімальна.
Так, на території табору видно:
- 62 тентовані вантажівки;
- 534 автомобілі з габаритами, аналогічними пікапам УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), мікроавтобуси типу "Газель", УАЗ "Патріоти", легкові автомобілі;
- 33 автобуси різних модифікацій;
- 99 вантажівок різної модифікації, включно з платформами з обладнанням, що переважно, здається, будівельним;
- 26 вантажівок або подібних до них за розміром автомобілів, які мають військове забарвлення. Це можуть бути "Урали", "КамАЗи" або бронетехніка.
Супутниковий знімок техніки / фото Planet Labs
Вагнерівці у Білорусі: що відомо
- Кількість найманців з ПВК "Вагнера" продовжує зростати на території Білорусі. Бойовики почали брати з собою техніку, якої раніше у їхніх колонах не фіксувалося.
- Нещодавно найманці з ПВК "Вагнера" взяли з собою до Білорусі бронеавтомобілі "Щука" ("Чекан"). Вони є відмінними транспортними засобами бойовиків Пригожина. Зазначається, що раніше цих машин у тих колонах, що прямували до РБ, не було.
- Також у Білорусь прибули російські: КамАЗ тент; кілька УАЗ СГР (які в народі називають "буханками"); мікроавтобус Volkswagen Transporter; не менше ніж 6 фур.
- До речі, днями журналісти CNN опублікували нові супутникові знімки табору вагнерівців, які розмістилися у центральній частині Білорусі. Так, на знімку за 21 липня показаний табір, розташований у районі населеного пункту Цель Білорусі.
- У Держприкордонслужбі уточнили, яка кількість вагнерівців наразі прибула у Білорусь. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, вона може сягати орієнтовно 5 тисяч осіб.