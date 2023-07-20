Білоруські військові проводять навчання з вагнерівцями біля кордону Польщі

Збройні сили Білорусі продовжують спільні тренування з вагнерівцями. Наразі вони тренуються біля кордону з Польщею.

Навчання триватимуть близько тижня. Про це повідомили у пресслужбі міноборони Білорусі.

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Де проходять навчання

Спільні навчання вагнерівців з силовиками Білорусі відбуваються на полігоні "Брестський".

Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський",

– мовиться в повідомленні.

У міноборони Білорусі заявили, що реальний бойовий досвід, який має ПВК "Вагнера" – це "можливість продовжити розвивати курс, який білоруська армія взяла на модернізацію, переоснащення та швидке впровадження досвіду сучасних військових конфліктів у програму підготовки". У відомстві додали, що це все нібито для "забезпечення військової безпеки країни".

Іронічно, що раніше Андрій Юсов припустив, що частина вагнерівців, які прибули до Білорусі, будуть інструкторами для білоруських та російських військових. А інша частина буде залучена до того, щоб "нервувати" Польщу та інші країни-члени ЄС та НАТО. Вочевидь, вони вигадали, як зробити "2в1".

Що передувало