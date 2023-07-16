Колона вагнерівців прибула до Білорусі: Ступак сказав, чи є загроза для України

Колона найманців ПВК "Вагнера" вже у Білорусі. Однак там недостатньо бойовиків, тому загрози для України нема. Вагнерівці можуть лише робити спроби виснажувати оборону України невеликими диверсійними групами.

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що, окрім вагнерівців, у польовому таборі у селі Цель буде також розміщена білоруська тероборона.

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"Я розглядаю єдиний варіант загрози для України з території Білорусі: вони намагатимуться невеличкими диверсійними групами, 10 – 15 людей, постійно виснажувати нашу оборону: то там з'явилися, постріляли, то там, наприклад, підпалили патрульну машину", – припустив він.

У Білорусі не побільшало техніки

Ступак зазначив, що у Білорусі не стало більше техніки після прибуття ПВК "Вагнера". У найманців Євгєнія Пригожина забрали техніку під час виїзду з Росії.

Експерта Українського інституту майбутнього обурили слова білоруських військових, що вони перейматимуть досвід вагнерівців. Зеки отримали свій військовий досвід, вбиваючи українців.

Вони кажуть: "Ми навчаємось у вагнерівців. Вони нам показують свій досвід". Але цей досвід вагнерівці отримали, вбиваючи українців. Тобто білоруси зараз навчаються досвіду, який отримали вагнерівці, вбиваючи нас. Мене це дуже обурило,

– сказав він.

Ступак про загрозу для України: дивіться відео

Мотиви Лукашенка

Ексспівробітник СБУ припустив, яку користь Лукашенко може отримати від перебування вагнерівців у Білорусі:

Коли Пригожин рухався на Москву, Лукашенко зіграв у миротворця та показав Путіну, що не просто так просить російських грошей, а може розв'язувати якісь питання;

Для Білорусі він показав, що він "бацька";

Інструкторська робота вагнерівців для білоруських військових.

"Також у той же день оголосили, що Пригожин рухається на Москву, а "ми скоро будемо в Мінську". Це тригернуло Лукашенка. Йому необхідна його гвардія, яка захищатиме його", – додав Ступак.

Вагнерівці у Білорусі: що відомо