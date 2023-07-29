"Вагнерівцям" потрібна "провокація" в Білорусі з боку НАТО: Світан відповів навіщо

Польський прем'єр Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців рушили з Білорусі у бік Сувальського коридору. За його словами, це крок до подальшої гібридної атаки на Польщу. Та росіянам нині треба "провокація" для того, аби можна було виправдати подальшу мобілізацію в країні-агресорці.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що, ймовірно, Росія вже до неї готується. Зазначимо, що, за словами Моравецького, Варшава два роки стикається з постійними атаками на кордоні, адже мігранти намагаються нелегально його перетнути.

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Так у країні-агресорці, зокрема, уже підвищили призовний вік до 30 років та посилили контроль призову.

Можуть мобілізувати близько 300 тисяч людей приблизно на вересень, але для цього їм треба якась "провокація" з боку країн НАТО,

– зауважив Світан.

Усе через те, що в країні-агресорці не надто популярна війна проти України. Адже помирати незрозуміло за що росіянам не дуже хочеться.

Сувальський коридор, у бік якого відправилися вагнерівці, з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами НАТО. А також відокремлює Білорусь та російську Калінінградську область.

"Оптимальна "провокація" для Росії – на кордоні з Білоруссю. Краще проводити це "чужими" руками, щоби усі розуміли, що руки ростуть з одного тіла – організоване злочинне угруповання Пригожина добре підходить", – припустив військовий експерт.

До кордону з Польщею рушила понад сотня найманців. Основа ПВК "Вагнера" – це колишні спецвійська Росії. Зокрема, ті, хто працював у російській розвідці.

"А це – ДРГ. До 10 людей одна група. Якщо зайшла сотня під кордон з Польщею – це рота. Це близько 10 ДРГ", – додав полковник ЗСУ в запасі.

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Удар на знищення

Вони готові проникнути на території Польщі чи країн Балтії, у залежності від завдання. А далі вже буде зворотний ефект – реакція польського війська та військ НАТО в країнах Балтії. Це, за словами військового експерта, може бути навіть реакція на знищення чи навіть превентивні дії. Наприклад, завдання удару по табору ПВК "Вагнера" у Білорусі.

"Це є в доктрині країн НАТО. Якщо поляки чи балтійці застосують 5 статтю Конституції, можуть виконати це завдання. Це буде розцінено російськими військами як "напад на третю країну", яка входить в ОДКБ чи "союзну державу", – сказав Роман Світан.

І тоді, мовляв, під лозунг "вставай, країно велика" росіян поженуть у військкомати поповнювати ряди майбутніх чорних пакетів. Російське населення підтримало саме ПВК "Вагнера", коли найманці йшли на Москву. Цією "прихильністю" до вагнерівців може скористатися й сама Росія.

"Удар по них (вагнерівцях – 24 Канал), припустимо, однієї з країн НАТО. Навіть, якщо вони будуть винні у цьому, ніхто уваги не зверне. Просто сам удар у відповідь може бути сприйнятий російським суспільством як "напад однієї з країн НАТО" на "улюбленців" і на "союзну державу" – Білорусь", – зауважив льотчик-інструктор.

Загроза для Польщі