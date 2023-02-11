Вагнерівці допомагають Сербії, – президентка Косова про "кримський сценарій" на Балканах
Джерело:The Telegraph
Президентка Косова Вйоса Османі розповіла, що російські вагнерівці допомагають сербським воєнізованим формуванням. Вони співпрацюють щодо контрабанди зброї та військової форми без розпізнавальних знаків до Косова.
За даними президентки, вагнерівці допомагають в секретній операції, яка покликана закласти основу для можливого гібридного нападу Сербії. Мета Белграда – захопити косовську територію.
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Що відомо про "кримський сценарій" на Балканах
Вйоса Османі розповіла, що між підготовкою Сербії та окупацією Криму Росією у 2014 році можна провести паралелі. Мовиться про події, коли так звані "зелені чоловічки" підготували ґрунт для захоплення Криму.
Вони привозять зброю і форму, та формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією,
– заявила Османі.
За словами президентки Косова:
- Сербія має мету: "Підготувати ситуацію для можливої анексії – не за допомогою традиційної військової операції, а за допомогою гібридної атаки";
- Белград продовжує нагнітати напруженість у регіоні у співпраці ПВК "Вагнер", яка нещодавно почала розміщувати оголошення про найняття сербів для участі у війні в Україні;
- таємна стратегія контрабанди зброї для ймовірної анексії триває впродовж 6 місяців. Ба більше, вона збігається з тією, яку використовував Путін у Криму 9 років тому.
Якщо ви подивитеся на те, що Путін зробив у 2014 році, то це повна копія, це та ж сама програма дій. Спочатку він використовував росіян, які там жили, потім він створював всілякі операції під фальшивим прапором, а потім послав ці воєнізовані групи,
– заявила Вйоса Османі.
Вона сказала, що є чіткі докази того, що сербські воєнізовані групи планували й організовували це з вагнерівцями. Країна зараз розслідує питання, скільки їх було на кордоні чи на території Косово.
Ситуація довкола Косово: коротко
- У грудні 2022 року в Косово перенесли вибори у населених сербами районах через підвищений рівень небезпеки.
- Тоді серби на Півночі Косово побудували барикади, заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Згодом ЗМІ писали, що штурм кордону з Косово влаштували сербські вагнерівці.
- Сербія надіслала до миротворчого контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити надіслати до Косова до тисячі поліціянтів і армійців. Белград також просив у НАТО дозволу ввести свої війська у країну. Проте запит Сербії відхилили.
- Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що Росія розпалює ще й конфлікт на Балканах. За його словами, це відбувається через те, що Москва зазнає чергових невдач на війні в Україні.