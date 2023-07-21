Переїзд ПВК "Вагнера" до Білорусі: представник ГУР назвав головні завдання окупантів

Вагнерівці продовжують переміщуватись у бік наметового табору під Осиповичами у Білорусі. Основне завдання найманців Євгєнія Пригожина – проводити ІПСО та відвертати увагу України на Північ.

Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, вагнерівці точно будуть переміщуватись в інші країни, зокрема, в Африку.

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Вагнерівці проводять ІПСО

Андрій Юсов зазначив, що здебільшого найманці ПВК "Вагнера" переміщуються до Білорусі без озброєння та техніки. З тимчасово окупованих територій вони виходили вже роззброєні.

Інформація, що вагнерівці тренуватимуть білоруську армію, частково правдива. Можливо, згодом і російську армію також. Є ймовірність, що найманці Пригожина використовують Білорусь як логістичний хаб для перекидання в Африку.

Звичайно, активна інформаційна робота, ІПСО, нервування країн НАТО та ЄС. Для росіян завдання: постійно відвертати увагу українських сил на Північ та створювати загрозу, що ось-ось завтра з Білорусі щось почнеться. Тобто здебільшого триває інформаційно-психологічна операція,

– пояснив він.

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Виїзд найманців Пригожина до інших країн

Представник ГУР підкреслив, що білоруській армії не потрібна така кількість тренерів. Крім того, ця бойова структура може дестабілізувати режим білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Тому вагнерівці точно поїдуть до інших країн.

Також днями Євгєній Пригожин вперше після невдалого заколоту опублікував відео з промовою.

Там було дуже багато пафосу, але не було каяття, вибачень, що із заколотом було щось не так. Кримінальні справи закриті, Пригожин в’їзний у Росію, частіше там буває, ніж у Білорусі, як й інші представники цієї так званої ПВК. Конфлікт Пригожина та Шойгу нікуди не зник, далі буде. Це серіал, який триває,

– додав Юсов.

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