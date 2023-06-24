Вагнерівці переодягаються в цивільне і їдуть в Москву, – "Атеш"

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин оголосив про свій "марш справедливості". Найманці переодягаються в цивільне і прямують на Москву.

Пригожин заявив, що 25 тисяч вагнерівців йдуть "розбиратися" з міноборони Росії. Адже, за його словами, зло, яке несе військове керівництво Росії, має бути знищене.

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Вагнерівці переодягаються в цивільне

Агент з МВС Росії повідомив "Атеш" оперативну службову інформацію.

До них надійшли відомості, що загони ПВК у цивільному одязі та автомобілях прямують у бік Москви. Розгортаються мобільні блокпости, на яких проводять ретельну перевірку всіх автомобілів,

– мовиться у повідомленні.

Ймовірно, з цим пов'язані кілька випадків розстрілу цивільних авто.

"Але в тих випадках були звичайні мирні громадяни. "Атеш" продовжує збирати інформацію про перебіг внутрішнього конфлікту РФ", – зауважили у русі.

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