За пів року – це величезні втрати, – Череватий назвав приблизні цифри загиблих вагнерівців
Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. Зокрема, під Бахмутом знищено чимало найманців ПВК "Вагнера".
Йдеться про щонайменше 20 тисяч "двохсотими". Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.
Варте уваги У Бахмуті загинуло в рази більше вагнерівців, ніж заявив Пригожин, – ISW
Які цифри відомі
Міністр оборони України Олексій Рєзніков каже про 70 тисяч вбитими й пораненими. Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив про 100 тисяч, з яких 20 тисяч загиблих. Таку ж цифру називав Джо Байден на саміті G-7. Навіть сам Євгєній Пригожин визнав 20 тисяч загиблих. Терорист Ігор Гіркін, який вважає себе великим аналітиком, називає ще більшу цифру – 40 тисяч вбитих.
Я думаю, ці дані з відкритих джерел. Наш Генштаб ще працює, більш точні будуть дещо згодом. Але те, що понад 20 тисяч вбитими – без будь-якого сумніву, це називають усі сторони. У проміжку пів року – це величезні втрати,
– наголосив Череватий.
Череватий про втрати ПВК "Вагнера" під Бахмутом: дивіться відео
Останні втрати ворога
- Українські військові продовжують давати гідну відсіч ворогові, який прийшов на наші землі. У Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення загинуло вже понад 205 тисяч російських загарбників.
- Так, впродовж 24 травня наші воїни знищили ще 500 окупантів. Слід зауважити, що цифри є неостаточними, тому що здійснювати підрахунки в умовах запеклих боїв вкрай складно.
- "Друга армія світу" втрачає в Україні не лише живу силу, а й чимало техніки. За минулу добу ЗСУ перетворили на брухт: 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спеціальної техніки.