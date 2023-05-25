За пів року – це величезні втрати, – Череватий назвав приблизні цифри загиблих вагнерівців

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. Зокрема, під Бахмутом знищено чимало найманців ПВК "Вагнера".

Йдеться про щонайменше 20 тисяч "двохсотими". Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

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Які цифри відомі

Міністр оборони України Олексій Рєзніков каже про 70 тисяч вбитими й пораненими. Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив про 100 тисяч, з яких 20 тисяч загиблих. Таку ж цифру називав Джо Байден на саміті G-7. Навіть сам Євгєній Пригожин визнав 20 тисяч загиблих. Терорист Ігор Гіркін, який вважає себе великим аналітиком, називає ще більшу цифру – 40 тисяч вбитих.

Я думаю, ці дані з відкритих джерел. Наш Генштаб ще працює, більш точні будуть дещо згодом. Але те, що понад 20 тисяч вбитими – без будь-якого сумніву, це називають усі сторони. У проміжку пів року – це величезні втрати,

– наголосив Череватий.

За 10 років в Афганістані Радянський Союз летальними жертвами втратив 15 тисяч бійців.

Череватий про втрати ПВК "Вагнера" під Бахмутом: дивіться відео

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