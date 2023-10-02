Потрібен не лише досвід: чи є загрозою для ЗСУ вагнерівці, які повертаються на фронт

Вагнерівці можуть повернутися на фронт в Україну з новим керівником. Однак таких результатів, як під керівництвом Євгєнія Пригожина, вони навряд чи досягнуть.

Бойовики мають досвід у ролі штурмової піхоти, однак цього мало. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Потенціал буде менший

Як зазначив Ігор Романенко, коли Пригожин керував ПВК "Вагнера", то у них було хороше озброєння, важка техніка, забезпечення. Хоч зараз цих бойовиків намагаються забезпечити, але це відбувається вже не том рівні.

Це вже окремі вагнерівці, які мають досвід штурмової піхоти. Але там треба мати не просто досвід. Потрібні злагоджені підрозділи у складі і відповідне керівництво, рівень навчання. Тому потенціал цієї структури, безумовно, менший,

– вважає він.

Генерал-лейтенант у відставці переконаний, що яку б кількість вагнерівців не набрали, але потенціал точно буде нижчий, ніж коли вони підпорядковувались Пригожину.

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