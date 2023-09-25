Вагнерівці повертаються на фронт: чи здатні вони змінити хід війни

Західні аналітики повідомляють, що вагнерівці повертаються на фронту в Україну. Оскільки триває переформування ПВК "Вагнера", яка тепер підкоряється міноборони Росії, бойовики не матимуть таких здобутків на полі бою, як раніше.

Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. За його словами, зараз вагнерівці та різні ПВК відсутні у правовому полі Росії.

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Ефективності від вагнерівців не буде

Михайло Самусь зазначив, що вагнерівці є організаційними структурами російського міноборони або спецслужб. Під їхнім кураторством створюються такі військові кампанії, які виконують завдання фактично або агентурної розвідки, або спецпідрозділів.

Коли західні експерти пишуть, що вагнерівці з'являються на якихось ділянках фронту, це лише може означати, що колишні бойовики, які працювали у складі ПВК "Вагнера", з'являються у складі інших структур, які вже формуються міністерством оборони Росії або російськими спецслужбами. Не мовиться про самодостатні підрозділи,

– пояснив він.

Коли ПВК "Вагнера" були підконтрольні Євгєнію Пригожину, це були найбільш боєздатні підрозділи окупантів. Через те, що у міноборони Росії зовсім інші підходи, минулої ефективності ці бойовики не матимуть.

Пропагандисти заявляли, що вагнерівців кидають на Південь України, зокрема, у Херсонську область. Насправді у росіян не вистачає резервів на усіх напрямках.

"Для такого протяжного фронту у ворога не вистачає резервів. Тому вони використовують усі ресурси, які у них є. Колишніх вагнерівців зараз перекидають на різні ділянки фронту. Можливо, навіть у складі невеликих підрозділів, які підпорядковуються міноборони Росії", – сказав Самусь.

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