Вагнерівці знову на фронті в Україні: ISW припустив, як це може вплинути на перебіг війни

Роз'єднані контингенти ПВК "Вагнера" повертаються на поле бою в Україні. Бойовики з'явилися на різних напрямках фронту.

Ймовірно, це матиме незначний вплив на бойові можливості Росії, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Про це пише 24 Канал.

До слова Не маю жодних підтверджень, – Буданов про те, чи вбили Пригожина

"Навряд чи зможуть вплинути на бойові можливості Росії"

Колишній голова Луганської ОВА 23 вересня заявив, що в на різних ділянках фронту діють вагнерівці. Сергій Гайдай зазначив, що йому не відома їхня кількість або організація, під керівництвом якої бойовики працюють в Україні.

Джерело, пов'язане з "Вагнером", стверджує, що близько 500 бійців, включно з тими, хто відмовився брати участь у заколоті Пригожина, приєдналися до нової невідомої організації. Її нібито створив колишній керівник відділу кадрів ПВК. Вагнерівці, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута.

ISW раніше спостерігав за повідомленнями про те, що начальник відділу кадрів ПВК "Вагнера" (раніше він називався Вадим В. "Хрусталь") намагається завербувати вагнерівців в нову ПВК для дій в Африці.

Ці звіти вказують на те, що війська "Вагнера" роздроблені й навряд чи зможуть об'єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості Росії, якщо повернуться до бойових дій в Україні,

– підкреслили аналітики.

Росгвардія вербує вагнерівців