Вагнерівці збільшують видобуток золота в Африці, щоб фінансувати війну проти України, – Politico
Джерело:Politico
Вагнерівці продовжують збільшувати видобуток золота в Африці. Терористи роблять це, щоб мати гроші на війну проти України.
Упродовж року вагнерівці особливо активізувалися в Центральноафриканській республіці. Прибуток від викачування золота сягнув мільярда доларів.
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"Кустарну" шахту вагнерівці перетворили у величезний комплекс. Наразі він охоплює 8 виробничих зон.
Ці нові розробки, які вони здійснюють, вказують на довгострокові плани щодо шахти,
– мовиться у повідомленні.
Золотом вагнерівці допомагають Росії обходити санкції
У New York Times влітку повідомили, що вагнерівці посилили викачування золота у Судані. Саме так Росія, яка перебуває під санкціями, отримала можливість поповнювати свої золоті запаси. До слова, частину золота вагнерівці вивозять як контрабанду.
Викачування золота з Африки допомагає країні-терористці втримувати курс рубля. До слова, через санкції Росія вже втрачає сотні мільйонів доларів. Рівень життя росіян суттєво погіршився.