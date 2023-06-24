У Воронежі вдарили прямо по житловому комплексу, понищено багато авто: відео

За менш ніж добу події у Росії повернулися у цікавий бік. У різних містах росіяни на собі частково відчули, що таке обстріли, а також як окупаційні війська стріляють виключно по "військових об'єктах". Зокрема, прилетіло й у Воронеж.

Як повідомляють російські телеграм-канали, снаряд влучив по території житлового комплексу "Озерки". Про це повідомляє 24 Канал.

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Пошкоджене не одне авто

Сам момент удару по парковці потрапив на відео камери спостереження. А наслідки удару на свої камери зняли місцеві жителі.

Момент влучання по парковці: відео

Як видно на відео одного з росіян, від удару в асфальті залишилася невеличка воронка. Однак й такої сили удару було достатньо, щоб пошкодити не один автомобіль поруч.

У багатьох авто повибивало вікна. Ба більше, в одному з них пробило бензобак, тож росіяни кинулися засипати місце під витоком піском.

Наслідки удару по парковці: відео

Дим на тлі прильоту

Як видно з відео росіянина, на горизонті також видно величезний стовп густого чорного диму. Ймовірно, це слід від пожежі на нафтобазі, яка несподівано спалахнула під Воронежем близько 12:30.

Там, зазначимо, тривають бої російської армії з найманцями ПВК "Вагнера". Цікаво, що за кілька хвилин до вибуху поблизу нафтобази нібито помітили російські вертольоти.

Коментував пожежу й губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв. Він заявив, що нафтобазі буцімто горить резервуар з нафтою та зазначив, що наразі пожежу начебто намагаються приборкати більш ніж 100 пожежників.

У Воронежі горить резервуар з нафтою: дивіться відео

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