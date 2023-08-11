Лукашенко посварився з вагнерівцями: Жданов пояснив, куди вони тепер подінуться

ПВК "Вагнера" передислоковується окремими групами з Білорусі в Краснодарський край Росії. Адже Алєксандр Лукашенко відмовився фінансувати вагнерівців на території його країни.

Про це у своєму стрімі розказав військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал, зазначивши, що, ймовірно, найманців згодом можуть відправити в Африку. Водночас аналітики Інституту вивчення війни не бачать візуальних свідчень, щоби бійці ПВК "Вагнера" виходили з Білорусі.

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"Тим паче Нігер попросив військової допомоги саме "Вагнера". Адже розуміє, що найближчим часом, напевно, доведеться їм повоювати. Особливо, ймовірно заколотникам чи путчистам, які зробили державний переворот, доведеться зіштовхнутися з Іноземним легіоном Франції", – сказав Жданов.

Адже від військового перевороту в Нігері найбільше постраждала саме ця країна. Тому вона може бути локомотивом щодо організації військової інтервенції для відновлення конституційного ладу в Нігері.

Що відбувається в Нігері

У країні 26 липня відбувся У країні 26 липня відбувся державний переворот. Солдати президентської гвардії заблокували резиденцію президента Мохамеда Базума та взяли його в заручники. Військові заявили про його усунення від влади. Військовослужбовці Нігеру звернулися за допомогою до ПВК "Вагнера". Один із ватажків заколотників навіть їздив у Малі та зустрічався із вагнерівцями.

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"Фінанси розбрату"

Військовий експерт додав, що згідно з інформацією джерел BBC, саме фінансові питання перебування у Білорусі й посварили вагнерівців та Алєксандра Лукашенка.

Куратори ПВК "Вагнера" переводять найманців у Краснодарський край – Воронезьку та Ростовську область. За даними західної розвідки, цей етап перекидання вагнерівців почнуть приблизно з 13 серпня. Це можуть бути колони по 500 – 600 людей.

"Раніше мовилося, що відправляють у відпустки й кажуть: "Тримайте зв'язок. Буде завдання, робота – будемо викликати". Для того, щоби розосередити й не шокувати колонами автобусів, вантажівок, які йдуть по території Росії", – зауважив Олег Жданов.

Вагнерівці в Білорусі