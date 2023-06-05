Гарні новини для України: як захоплення комбата в полон "Вагнера" вплине на Росію

Бійці з терористичної групи "Вагнера" захопили в полон комбата 72-ї стрілецької бригади Росії. Він начебто обстрілював машину вагнерівців, коли ті відходили з Бахмута. Збільшення напруги всередині російської армії можуть почати низку фатальних наслідків для Росії.

Командир 72-ї бригади розкаювався у вчиненому та запевняв, що немає особистої ненависті до ПВК "Вагнера". Загалом такі нечувані випадки в російській армії можуть почастішати. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

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72-га бригада була доволі пошарпаною після того, як українські військові почали просуватися вперед на південному фланзі у Бахмуті. Командир цієї бригади Роман Веневітін у стані алкогольного сп'яніння розпочав стрілянину по машині вагнерівців. В цьому він покаявся на відео, яке виклали самі бойовики "Вагнера".

"Незрозуміло насправді п'яним він був чи ні. Це вже він стверджує зараз, що сильно сп'янілим був. Бився кулаком в груди та казав, що його "біс поплутав", – зауважив Юрій Федоров.

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Деградація системи управління військом

Однак на цьому "веселощі" вагнерівців не закінчились. Коли вони відходили, то буцімто побачили також заміновані шляхи. Сам Євгєній Пригожин стверджує, що це зробили регулярні війська та звинувачує у всьому російське міноборони.

Для України це дуже корисна річ, бо це свідчить про те, що апарат управління військами в Росії деградує. І взагалі все російське воїнство перетворюється в сукупність банд, які воюють одне з одним,

– наголосив військовий експерт.

Взагалі складно уявити, аби в нормальній армії будь-якої країни були приватні найманці, які потім беруть в полон командира бригади – людину з високою посадою. Водночас ненормальним є й стрілянина з боку комбата. Росія та росіяни, наче, досі перебувають у Середньовіччі.

"Це свідчення, що Росія скочується до громадянської війни", – підкреслив Федоров.

Якщо жодна зі сторін не отримає покарання, то подібні ситуації не просто повторюватимуться, але й почастішають.

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