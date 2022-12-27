Вагнерівці під Бахмутом обізвали Герасимова "під**ом": Пригожин підтримав найманців

Найманці з ПВК "Вагнера" звинуватили начальника генштабу Росії Валєрія Герасимова у тому, що той не здатен налагодити логістику. На сторону найманців став і засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв, якого Росія оголосила в розшук, поширив відео звернення найманців. Окупанти на відео вилаялися на Герасимова.

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Найманцям бракує боєприпасів

Найманці назвали Герасимова "пі**ром" і "чортом йоб**им", жаліючись, що в них немає чим воювати. Вони скаржаться, що на фронті за них гинуть товариші, "а ми тут сидимо не допомагаємо".

Окупанти наївно кажуть, що хочуть всіх перемогти й піб Бахмутом воюють проти всієї української армії. Найманці ставлять риторичне запитання, де Герасимов і просять нарешті допомогти.

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Російська пропаганда заявила з посиланням на російський генштаб, що за цим відео нібито стоять "українські націоналісти", які хочуть дискредитувати військове керівництво Росії.

Пригожин спростував причетність українців

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин фактично підтримав випад своїх найманців на Герасимова. Це вкотре підтверджує розкол у російські армії.

Пригожин спростував інформацію російських пропагандистів, мовляв, на відео "українські націоналісти". Крім того, він переказав повідомлення від найманців.

"Що стосується проблем, які, на жаль, виникають на кожному кроці, їх вирішуватимемо, і змусимо вирішити. Націоналістів на тому гучному відео немає. І окремо хлопці просили передати, що коли сидиш у теплому кабінеті, то проблеми передової погано чути… Хочеться, щоб усі ворушилися, і хоч якось замислювалися, як їм там, на передовій", – сказав Пригожин.

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